Précampagne pour la présidentielle de 2018 : Modibo Koné rend visite aux familles fondatrices de Bamako Publié le vendredi 12 janvier 2018

C’est déjà la course contre la montre pour conquérir Koulouba en 2018. Dans notre société, la visite aux chefs traditionnels, coutumiers et religieux est une tradition, une valeur ancestrale, un fondement de notre culture. L’ex PDG de la CMDT, Modibo Koné n’a pas dérogé à la règle. Pour la circonstance, il était accompagné d’une forte délégation du mouvement KANU, de son épouse, de ses amis, parents et proches. C’était mardi dernier dans l’après-midi.



La première étape de cette visite du premier responsable du Mouvement KANU a été Niaréla, ensuite Bagadadji. Dravéla a été la dernière étape de cette visite hautement symbolique.







Les salutations d’usage et autres bénédictions ont été les temps forts de cette visite.



Moussa Sissoko