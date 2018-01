Visite du ministre Malick Alhousseyni à EDM-SA : Travail satisfaisant, mais peut et doit mieux faire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Visite du ministre Malick Alhousseyni à EDM-SA : Travail satisfaisant, mais peut et doit mieux faire Publié le vendredi 12 janvier 2018 | Mali Sadio

Tweet

Le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseyni, reconduit dans son poste, a rendu une visite au personnel de la direction générale de Société de l’EDM, la semaine dernière. Cette visite qui rentre dans le cadre d’une prise de contact avec les structures relevant de son département, a été l’occasion pour le ministre de féliciter et d’encourager le Directeur Général et aussi de présenter ses vœux pour l’année en cours.



La visite s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact avec toutes les structures rattachées au département dont il a la charge depuis quelques jours seulement après le remaniement du gouvernement. Le ministre Maïga a rencontré le directeur général et le personnel représenté par le syndicat. A l’accueil, l’on notait la présence du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général, des différents chefs de département, des directeurs régionaux et des partenaires sociaux. L’honneur est revenu au DG de la société EDM-sa, Dramane COULIBALY, de souhaiter la bienvenue au ministre et de lui présenter la situation technique et financière de la société, en termes de difficultés et de perspectives. Il a rappelé que le ministre connaît la société EDM pour avoir été administrateur pendant la période où elle avait en charge la gestion de l’eau et de l’électricité. Depuis le 2 janvier 2011, EDM- SA ne gère uniquement que le secteur de l’électricité. Le ministre a d’abord félicité et encouragé le directeur général et tout le personnel au nom du gouvernement et du président de la République pour les résultats auxquels ils sont parvenus. Monsieur Malick a profité en ce début d’année 2018 pour présenter ses vœux les meilleurs à tous et toutes et à leurs différentes familles. Mais malgré le travail abattu, il y a du travail à faire. Il affirme que dans les zones rurales, l’électricité est tout aussi nécessaire que l’eau. Pour cela, il faudrait s’organiser pour assurer le service de l’électricité dans ces zones. Le ministre s’est engagé à restaurer à l’EDM, sa crédibilité. Il assure que l’Etat jouera pleinement sa partition. Il n’a pas omis de déplorer le fait qu’il n’y ait pas d’électricité dans certaines localités comme Banamba et Kolokani, situées à quelques kilomètres de Bamako (la capitale), toute chose qui n’est pas normale et il faudra remédier à cette situation. Enfin, le ministre a vraiment apprécié tous les travailleurs de l’EDM pour la qualité du travail et leur a demandé de redoubler d’efforts et de serrer la ceinture comme un seul homme.







D.KEITA