Culture Africaine et Afro-descendante : Spectacles garantis les 23 et 24 janviers prochains

Les 23 et 24 janvier prochains, les responsables de la Commission Nationale d’Organisation de la (JMCA) et le (RAPEC), tiendront la 1ère édition de la JMCA (Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro-descendante). Pour la circonstance, les membres du Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (RAPEC), ont organisé une conférence de presse à la Maison de la Presse.



« Le Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, s’inscrit principalement dans un cadre promotionnel de la charte de la renaissance culturelle africaine auprès des Etats et de son appropriation pleine et entière par les populations africaines et afro-descendantes », nous a expliqué le Président de la Commission d’organisation Adama Samassekou. Aux dires de l’ancien ministre de l’Éducation de base et fondateur du RAPEC :« La culture africaine est menacée. Donc, il est important de la célébrer, cela permettra de redonner à notre continent, la dignité de l’homme et de la femme africaine, ainsi que le fondement populaire de l’Afrique ». Ceci pour promouvoir la liberté d’expression et la démocratie culturelle qui sont indissociables de la démocratie sociale et politique. C’est pourquoi ils ont décidé de trouver une symbolique.







Programmée pour deux jours, la célébration consistera à faire un alliage entre des espaces d’échanges intellectuels et des espaces de présentations dynamiques et physiques de la quintessence de la culture africaine. Ainsi, dit-il, nous aurons des articulations entre une dimension réflexive et des activités festives. En représentation d’un village panafricain, il aura une conférence inaugurale sur la charte de la renaissance culturelle africaine, diffusion de messages de personnalités du monde de la culture, des animations de panels thématiques sur la charte, en un mot une cérémonie officielle de la célébration de la première Edition de la Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro-descendante. L’évènement ambitionne le rayonnement de la riche culture africaine, sa créativité et son apport aux autres cultures. Outre les promoteurs et les entrepreneurs culturels africains, la JMCA permettra d’accompagner et de valoriser la diaspora et les initiatives de divers talents, a précisé l’ancien ministre.



Cette première Edition se tiendra au palais de la culture Amadou Hampaté Bah, du 23 au 24 janvier 2018, avec la participation de plusieurs acteurs du monde culturel et ceux du Mali. Le Mali est le premier pays à pouvoir ratifier la charte parmi les 12 pays signataires. Le comité de pilotage est composé de grandes personnalités issues de différents secteurs d’activités, des départements ministériels et de la présidence.



D.KEITA