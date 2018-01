Le maire Cheick A. Niaré a l’assaut de l’insalubrité dans sa commune : Plus de 500.000FCFA pour assainir la Promenade des Angevins - abamako.com

Le maire Cheick A. Niaré a l'assaut de l'insalubrité dans sa commune : Plus de 500.000FCFA pour assainir la Promenade des Angevins Publié le vendredi 12 janvier 2018 | Mali Sadio

Le développement d’une collectivité passe forcément par certains fondamentaux. Parmi ceux-ci, l’environnement occupe une place de choix. C’est pourquoi les plus hautes autorités du pays ont dédié le premier samedi de chaque mois, à la salubrité.



Souscrivant à cette volonté politique, le maire de la commune II du district de Bamako, Cheick A. Niaré a initié une campagne de salubrité de la rue de la promenade des Angevins sise à Bagadadji.







Elle s’est déroulée le samedi 6 janvier 2018 en présence de plusieurs personnalités notamment, Mme Niafo Niafouma Askofaré, directrice adjointe de la DNACPN et de plusieurs autres invités de marque.



Les organisateurs de la journée citoyenne étaient équipés d’outils comme des camions bennes, des pelles, des balaies, des cachet-nez, des protèges, de gans etc.



Le coût de cette activité de salubrité s’élève à plus de 500.000 FCFA.



Selon l’edile, M. Cheick A Niaré, en plus du premier samedi de chaque, la commune II va consacrer le week-end, c’est-à-dire chaque samedi et dimanche à l’assainissement.



Il a ajouté que chaque week-end, plus d’un million sera investi dans des opérations d’assainissement.



« Pour la santé de la population de la commune II du district de Bamako, il n’y a pas de prix. Nous sommes au service de notre population. C’est notre raison d’être », s’est-il justifié.



M. Niaré a lancé un appel pressant à toute la population de la commune II pour un changement de comportement et a invité tous à un devoir de citoyenneté. Il en appelle à ses administrés pour consolider nos valeurs ancestrales qui plaçaient au centre des préoccupations, l’assainissement du cadre de vie.



Mamadou Sissoko