Internet : Orange Mali lance ses gammes « très haut débit » Publié le vendredi 12 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Orange Mali, opérateur global de communication, a officiellement lancé hier ses gammes internet « très haut débit » 4G et fibre 100%. C’était en faveur d’une cérémonie organisée hier.











Après l’acquisition de sa nouvelle licence pour 100 milliards de F CFA en juillet dernier, Orange Mali est dans la dynamique d’amélioration quotidienne de la qualité de ses service dans le seul but de satisfaire sa clientèle. C’est dans ce cadre qu’il vient de lancer officiellement ses programmes internet très haut débit 4G et fibre 100%. La cérémonie de lancement a enregistré, en plus des responsables d’Orange Mali, la présence du ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, et plusieurs autres personnalités.



En faisant cette nouvelle offre à sa clientèle, Orange Mali veut donner la possibilité à celle-ci de mieux profiter de l’ère numérique. « Ce lancement illustre à bien des égards l’ambition d’Orange Mali de se positionner comme le partenaire stratégique de la transformation numérique du Mali et conforte sa place de leader en matière d’innovation et d’offre technologique », a laissé entendre le directeur général d’Orange Mali, Alassane Diène.



Ces nouvelles offres seront d’une grande importance non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les familles. « Pour la maison, la fibre permet une navigation internet fluide et confortable et pour les entreprise la fibre apporte une réponse aux besoins croissants des entreprises », a-t-il assuré



Cette initiative de satisfaire sa clientèle s’inscrit en droite ligne de la vision numérique 2020 du gouvernement du Mali. Ces programmes très haut débit d’internet, mobile et fixe, va booster la numérisation au Mali en multipliant la vitesse de connexion à 100. « La fibre est une technologie fiable, sécurisée et 100 fois plus rapide que la connexion fixe normale », a précisé le président du Conseil d’administration d’Orange Mali, Alioune N’Diaye.



Le ministre de l’Economie numérique et de la Communication a salué les travaux abattus par Orange Mali dans le sens de l’atteinte des objectifs 2020. Il a rassuré de l’engagement du gouvernement à soutenir toutes initiatives allant dans ce sens.



Le DG d’Orange Mali a informé à cette occasion qu’A ce jour « la fibre Orange 100% est disponible à l’ACI 2000, à la Cité du Niger et au quartier du fleuve. Et les capitales régionales seront couvertes d’ici fin septembre prochain par ces programmes internet haut débit ». Une signature de contrat en fibre Organe 100% entre Orange Mali et deux hôtel de la place a mis fin à la cérémonie.



Youssouf Coulibaly