Le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA rend une visite de courtoisie à l’opposition - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA rend une visite de courtoisie à l’opposition Publié le vendredi 12 janvier 2018 | Primature

© aBamako.com par A S

Rencontre Soumeylou Boubeye Maiga-Opposition

Bamako, le 12 janvier 2018 le premier ministre a rencontré l`opposition Tweet

C’est au siège du chef de file de l’opposition l’honorable Soumaila CISSE que le Premier ministre Soumeylou Boubèye MAIGA a rencontré hier jeudi 11 janvier en fin de journée, les principaux responsables qui composent cette branche politique dans notre pays.

Il s’agissait pour le chef du gouvernement d’échanger avec les partis politiques membres de l’opposition malienne sur les principales préoccupations de la nation et de solliciter leur implication effective dans la préparation des prochaines élections générales et présidentielles. La sécurité des populations et la lutte contre les groupes terroristes ont également été évoquées lors de la rencontre qui s’est déroulée dans une ambiance cordiale.