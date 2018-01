Concert Fally Ipupa : Mohamed Momo Sangaré offre 10 millions de francs CFA aux enfants des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de bataille - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Art et Culture Article Art et Culture Concert Fally Ipupa : Mohamed Momo Sangaré offre 10 millions de francs CFA aux enfants des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de bataille Publié le vendredi 12 janvier 2018 | Le Fondement

Tweet

L’année 2018 a démarré à Bamako avec un show inédit de la star internationale congolais Fally Ipupa, qui a offert un spectacle époustouflant à ses fans. Un concert organisé par Momo Uno Events. C’était le samedi dernier au Palais des Sports de Bamako en présence de la marraine, l’Honorable Haidara Aichata Cissé dite Chato.











Dans une ambiance fracassante, près de 7.500 personnes ont vécu ce grand évènement en son et en lumière. De son vrai nom, Fally Ipupa Nsimba, âgé de 40 ans, l’artiste-producteur accompagné par son équipe complet ont fait vibré la salle Salimata Maiga pendant plus de 2heures de show sans interruption avec la danse de la Rumba. Il n’a pas manqué de faire découvrir à ses fans quelques titres de son tout nouveau album « Tokoos » composé de 18 titres. Son célèbre single intitulé « Eloko Oyo » qui veut dire « la chose là » a bouclé le concert en toute beauté.



L’organisateur Momo Uno s’est dit satisfait, car le public a favorablement répondu présent à ce concert.



Par ailleurs, il est à reconnaitre que les retombés de ce méga concert ont permis à l’organisateur Mohamed Sangaré à travers la Fondation Fally Ipupa de faire un don de 10 millions aux enfants des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de bataille. Le géant chèque a été remis au Ministre de la Défense et des Anciens Combattants sous la présidence de l’Epouse du Chef de l’Etat Mme Keita Aminata Maiga, Présidente de l’ONG AGIR à la place d’Armes du 34ième Bataillon du Génie Militaire. Un geste noble salué par les plus hautes autorités.



S. Sanogo