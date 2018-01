5ème session ordinaire du Conseil de l’USSGB : Nouvelle orientation envisagée pour sa performance - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education 5ème session ordinaire du Conseil de l’USSGB : Nouvelle orientation envisagée pour sa performance Publié le vendredi 12 janvier 2018 | Le Fondement

Tweet

L’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako (USSGB) a tenu, le mercredi 10 janvier 2018, sa 5ème session ordinaire du Conseil d’Université. Cette session a permis aux administrateurs, sous la houlette du Président du conseil de l’USSGB, Pr. Amadou Diallo et son Recteur Pr. Samba Diallo, defaire le compte rendu de la quatrième session, d’examiner le projet du plan stratégique, d’examiner le projet de modification du logo de ladite université et d’examiner le projet de décision relatif au costume académique.













Cette 5ème session s’inscrit dans la logique de permettre aux administrateurs de méditer sur les préoccupations de l’Université afin de réaliser pleinement leur rôle pour relever le défi de la quête de l’excellence en matière de formation et de recherche.

Dans son allocution, le Recteur de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako (USSGB), Pr. Samba Diallo a salué les acteurs de son université du fait d’avoir su, malgré certaines divergences entre eux, préserver l’essentiel, à savoir l’achèvement de l’année académique. Il a declaré que la nouvelle année qui débute, s’annonce sous de bons auspices malgré quelques difficultés de démarrage constatés çà et là. « J’ai à mon corps défendant, vite déchanté, car l’année qui s’achève, bien que nous l’ayons bouclée dans toutes les structures, a été la plus éprouvante pour tous les acteurs de notre université qui a connu la crise sociale la plus sévère et la plus dévastatrice pour son tissu social », a martelé le Recteur Pr. Diallo, et de souhaiter que ce conseil s’implique davantage dans la recherche de solution et de prévention des crises. Car, à l’entendre, leur système connait chaque année des soubresauts qui le rendent moins compétitifs au plan régional malgré les efforts consentis par l’Etat.



Dans le cadre de ses acquis,a-t-il évoqué, il me plait de signaler ici que l’Ussgb, à travers la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG), a enregistré son premier agrégé en sciences de gestion. « Cette réussite nous incite à plus d’optimisme quant à l’engagement de nos jeunes enseignants à se soumettre à l’évaluation de leurs pairs s’éloignant ainsi de la promotion par la voie administrative et syndicale », a-t-il déclaré. Et d’ajouter qu’ils ont également enregistré la soutenance de thèse de doctorats par un nombre conséquent d’assistants.



A l’en croire, ces succès montrent à suffisance que les défis que doit relever leur université, malgré leur nombre et leur acuité, sont à leur portée, car ils sont bien connus de tous. Et d’énumérer que les plus importants ont pour noms, faiblesse de la gouvernance dans un contexte de massification des effectifs des étudiants, d’insuffisance d’infrastructures, de personnel (enseignant, technique et administratif), de financement. « Ces défis, nous pouvons certes les relever avec votre accompagnement, mais surtout avec la détermination de tous les acteurs, tous déterminés à rompre avec les vieilles habitudes du passé », a-t-il rassuré. Enfin, le Recteur Pr. Samba Diallo a terminé en réitérant à nouveau la disponibilité et la détermination de l’équipe dirigeante de l’université à œuvrer inlassablement à l’instauration d’un climat social apaisé et serein, gage de réussite pour tous.



Quant au président du Conseil de l’USSGB, Pr. Amadou Diallo, il a remercié le Recteur et son équipe pour les efforts faits au bénéfice de l’USSGB avant d’indiquer que la mission de l’USSGB qui sera désormais celle de former des cadres maliens et africains, compétents, compétitifs, capables de relever les défis qui se posent à la société et à la région. « Ceci permettra à notre université de se hisser au niveau des meilleurs établissements d’enseignement supérieur du Mali, de la sous-région et voire du contient », a-t-il estimé.

M.L. KONE