Magazine K1 Wale People : La liste des 21 jeunes les plus influents du Mali 2017 enfin dévoilée

Depuis le 6 janvier, on connait les noms des 21 jeunes les plus influents du Mali. Le lauréat du Prix “Madou Dakolo 2017” sera dévoilé, le 9 mars prochain, lors d’une soirée prévue dans un hôtel de la place. D’ores et déjà, plusieurs prétendants figurent sur cette liste pour succéder à Arouna Modibo Touré (lauréat de 2016). Il s’agit de Moustapha Ben Barka, Moussa Timbiné, Zoumana NTji Doumbia, Me Demba Traoré, Ras-Bath, Sidi Danioko, Sidiki Diabaté, Mama Lah, Chouala Bayaya…



La Commission d’organisation de la nuit du K1 Walé vient de dévoiler la liste des 21 jeunes les plus influents du Mali en 2017. Ils sont issus de différents domaines d’activités. C’est à l’issue d’un vote sur les réseaux sociaux qu’ils ont été sélectionnés parmi 50 jeunes. En d’autres termes, ces 21 jeunes ont obtenu le maximum de points à l’issue du vote.







Parmi eux figurent de sérieux prétendants pour remporter le Prix Madou Dakolo, distinction décernée au jeune le plus influent du Mali et qui était revenue en 2016 à l’actuel ministre de l’Economie Numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, lorsqu’il fut Pdg de la société Pmu-Mali.



Parmi les grands favoris de cette année il y a l’actuel secrétaire général de la Présidence de la République, Moustapha Ben Barka. C’est la première fois qu’il figure dans la catégorie “Décideurs d’Aujourd’hui et de Demain” de cette prestigieuse liste des jeunes les plus influents du Mali.



Autres prétendants sérieux : l’Honorable Zoumana Ntji Doumbia, le jeune député Moussa Timbiné, Me Demba Traoré (Ancien ministre et cadre du parti Urd) le jeune opérateur économique Mama Lah, Youssouf Mohamed Bathily dit Ras Bath, le Guide spirituel Chouala Bayaya Haïdara. Sans oublier Sidi Danioko, manager général de l’Agence de communication Spirit Mc Cann, Nana Diaby dite Phiphi Show, promotrice de l’Agence Phiphi Plus, le jeune artiste Sidiki Diabaté ou encore Cheick Harouna Sankaré.



Les autres candidats pour le Prix Madou Dakolo sont : Sidi Diallo (jeune cadre banquier à la Bim-sa) Aïssata Diakité (Promotrice de Zabban Holding) Youssouf Konaté dit Dah Transit (Pdg de plusieurs sociétés) Gagny N’Daou (Pdg de CEO Sotraka) Aly Yattassaye (Pdg du Groupe Yattaly qui regroupe six entreprises à savoir Afrique Cosmétiques, Yatt Sport, Résidence Yattaly, Simane Immobilier, Red One, Mali Guard) le jeune comédien Kali Diaby plus connu sous le nom de Yaro, Ibrahim Sissoko dit Iba-One.



Sans grande surprise, Djénéba Sissoko dite Diaba Sora figure encore sur la liste des 21 jeunes les plus influents du Mali. Cette jeune dame ne cesse de parler d’elle au niveau des réseaux sociaux. Elle est aujourd’hui la personne la plus suivie sur Snapchat au Mali. De plus en plus, la jeunesse malienne est impressionnée par Diaba Sora (la Soramania) avec ses soirées à l’américaine organisées dans des hôtels de Bamako. Sans oublier aussi son style à couper le souffle, comme disait la Commission d’organisation de K1 Walé People.



En tout cas, le lauréat du Prix “Madou Dakolo 2017” sera dévoilé, le 9 mars prochain, lors d’une soirée prévue dans un hôtel de la place.



A.B. HAÏDARA