Une forte délégation dirigée par le Ministre des Sports Jean Claude SIDIBE, s’est rendue le Vendredi 12 Janvier 2018 à Kabala pour visiter le Centre Ousmane Traoré et le Lycée Sportif Ben Oumar Sy.



La délégation a débuté par le Centre Ousmane Traoré reservé aux équipes nationales de toutes les disciplines sportives. Elle a été reçue par le Directeur du centre Fagneri DIARRA. Une visite guidée par le Directeur du centre a permis à la délégation de visiter les chambres, les salles de sports, le restaurant et la Direction du Centre Oumane Traoré de Kabala.



A la fin de cette visite guidé. Le ministre s’est satisfait de l’entretient réservé à l’infrastructure mais a déploré la vétusté des équipement qui dates de 2002. Cette vétusté constatée tant au niveau des chambres que des toilettes ainsi que la salle de sports. Le Ministre après ce constat, a promis que le gouvernement fera des efforts pour améliorer les condition de ces équipement parce que les joueurs qui viennent jouer au Mali (les aigles) qui sont en Europe dans des conditions meilleures, c’est inacceptable de les mettre dans ces conditions d’hébergement et cela doit changer. Il a promis que les conditions seront améliorées avant les prochaines campagnes des aigles qui seront accueillis au centre Ousmane traoré de Kabala.



A près le centre Ousmane Traoré, la délégation s’est dirigée vers le lycée sportif Ben Oumar Sy qui est également à Kabala. Les responsables et élèves ont réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par le Ministre Jean Claude SIDIBE.



Une visite guidé du centre a permis à la délégation de se faire une idée sur les conditions de travail et d’hébergement des élèves du centre.



Dans ce centre, le Ministre s’est dit émerveillé par la volonté de l’encadrement, des enseignants de faire en sorte que les 300 élèves de cet établissement soient dans les meilleures conditions de travail. Au lycée sportif, le Ministre a également déploré quelques difficultés liées à la vétusté des peintures des bâtiments. L’établissement ne dispose pas également de véhicule de liaison et d’ambulance, ces doléances ont été formulées par les responsables du centre. Ministre a rassuré les responsables et élèves du centre que le département des sports mettra tout en oeuvre pour prendre en compte ces doléances.



Les prochaines étapes de la visite du ministre d’autres infrastructures sportives, Ces différentes sorties permettront au Ministre de se faire une idée sur les infrastructures sportives car selon un adage, vaux mieux voir une fois que d’entendre mille fois.



Fsanogo/aBamako