Le Point : Enfin, une lueur d'espoir ! Publié le samedi 13 janvier 2018 | Le Canard de la Venise

Le Canard de la Venise fête son quatrième anniversaire dans une lueur d’espoir pour la région de Mopti. Ainsi, les autorités ont pris conscience que ni la Minusma ni la force Barkhane ni même la force du G-5 Sahel ne peuvent résoudre nos problèmes de sécurité. C’est pourquoi toute la région de Mopti salue la mise en œuvre du Plan de sécurisation intégré des régions du centre (PSIRC). Si nous avons passé ces quatre années à commenter et analyser la crise sécuritaire dans la 5ème région, notre soulagement sera, au cours de cette 5ème année, d’analyser les atouts du bien-être d’une société réconciliée qui existait auparavant. Oui, il est très rassurant de se sentir sécurisé par ses propres frères. Mais les défis restent toujours car il est important de déployer les forces armées et de sécurité sur l’ensemble du territoire, mais le plus important, c’est de savoir les manager sur le terrain. Ces militaires sauront-ils cohabiter avec les pouvoirs locaux ? Ne seront-ils pas interpellés au jour le jour pour des questions relatives aux bavures ? Ne vont-ils pas créer la psychose que les forces étrangères provoquent chez nos jeunes filles ?



Aussi, auront-ils les moyens adéquats pour accomplir dignement leur mission régalienne ? Ces militaires missionnaires sauront-ils éviter les abus de pouvoir ? En tout cas, votre bimensuel ne restera pas en marge des informations qui concerneront cette mission hautement importante pour la survie de notre région. Il faut aussi noter que la région de Mopti, notamment les villes et villages du pays dogon regorgent d’importantes zones de concentration de chasseurs traditionnels. Comment faire en sorte que les forces armées et de sécurité travaillent en parfaite harmonie avec ces chasseurs ? Cette question mérite une analyse de la part de nos autorités, à commencer par le gouverneur de la région de Mopti. Espérons aussi qu’il n’y ait plus de morts du côté de nos forces armées et de sécurités et des civiles quand on sait que le bilan que 2017 nous a livré est très lourd : plus de 700 morts.



En tout cas, il n’y a pas de développement dans l’insécurité. Et la fin de l’insécurité peut aussi amorcer le développement. Alors, vivement l’essor économique de la Venise malienne.



Alfousseini Togo