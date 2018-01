Office Malien de l’Habitat : Faux et usage de faux, escroquerie, détournement, falsification, imitation de signature: la recette du directeur de l’OMH Modibo Dianka - abamako.com

Office Malien de l'Habitat : Faux et usage de faux, escroquerie, détournement, falsification, imitation de signature: la recette du directeur de l'OMH Modibo Dianka Publié le samedi 13 janvier 2018 | Le Dénonciateur

La question de l’habitat dans notre pays est un problème particulièrement récurrent à cause d’un directeur général malhonnête et vicieux. Si son excellence IBK souhaite mettre fin à la corruption, à l’impunité, il doit se méfier de cet homme. Modibo Dianka de l’office malien de l’habitat est un homme de peu de valeur, immoral qui ne pense qu’à sucer le sang des demandeurs de logements sociaux.



Le fameux DG, Modibo Dianka n’a pas fini de surprendre les maliens à cause du grand désordre qu’il sème à l’office malien de l’habitat. C’est un prédateur foncier que nous allons démasquer avec ses complices. Pire qu’un vampire, le DG de l’OMH est un rat qui sème le désordre au sein de cette structure pour escroquer de l’argent aux pauvres citoyens. La preuve en est qu’en 2012, Modibo Dianka est a été interpellé au tribunal de première instance de la V du district de Bamako par un certain Nimaga, mandataire des héritiers de feu Gaoussou NIMAGA, de leurs droits sur le titre foncier N°22946 sis à N’Tabacoro pour escroquerie.



Il s’est engagé à régler le reliquat de la créance qui s’élevait à la somme de 3 775 000 FCFA par paiement mensuel de 250 000FCFA. Aussi, le DG vicieux a remis comme garantie, les originaux de deux permis d’occuper (DSOD/2 ; DSO/4) du lotissement de Kobala Coura, sur la route de Ségou. Le DG Dianka est en train de ternir l’image de l’administration malienne à cause de sa prétention.



Les héritiers ayant été contraints par la mauvaise foi du DG ont informé le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières sur les faits en cours au sein du département. Une injustice qui met en jeu l’équité des droits vis-à-vis des personnes victimes de spéculations foncières.



Une pratique peu orthodoxe perpétrée par un homme qui a déjà fait de nombreuses victimes des spéculations foncières de diverses formes au sein de l’office malien de l’habitat. Le DG est un fossoyeur, mal intentionnée de premier degré qui se dit intouchable en extorquant de l’argent. Un escroc qui se sert de la complicité des forces de l’ordre et de faux documents administratifs pour berner les personnes de bonne intention.



Le nouveau PM doit tout mettre en œuvre pour remplacer Modibo Dianka le plus tôt possible, à la tête de l’office malien de l’habitat. Car, il est une erreur de la nation qui n’honore aucunement Koulouba.



SOURCE LE DENONCIATEUR: Tang