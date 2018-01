2ème édition de la coupe IBK de Ségou : Sido-senoucoura remporte le grand prix - abamako.com

2ème édition de la coupe IBK de Ségou : Sido-senoucoura remporte le grand prix Publié le samedi 13 janvier 2018 | Le Tjikan

La 2ème édition de la coupe IBK de Ségou a eu lieu le dimanche 7 janvier dernier. Cette édition a opposé l’équipe de Sido-Senoucoura et celle de Ségou-koura. Au terme du jeu, c’est Sido-senoucoura qui a remporté le grand prix avec un score de 1 but à 0.



Le coup d’envoi du match entre les deux équipes a été donné par le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, non moins parrain de l’évènement. Il était accompagné par le représentant du président de la République, M. Ibrahima Traoré, non moins Directeur de Cabinet du président IBK.







L’équipe gagnante de la 2ème édition de la Coupe IBK de Ségou à savoir Sido-senoucoura a eu 1 million FCFA contre 500.000 FCFA pour l’équipe de Ségoucoura. Le troisième prix s’élevait à la somme de 250 000 FCFA.



Il faut rappeler que la Coupe de football dénommée ‘’Coupe IBK’’ a été initiée pour la première fois à Ségou par un groupe de jeunes en partenariat avec les mouvements et associations de soutien aux actions du président de la République qu’ils appellent ‘’Massa IBK’’.



« Cette forte mobilisation de la jeunesse de Ségou dénote l’amour que nous avons pour ce grand homme d’Etat, IBK », a expliqué le président du comité d’organisation de la 2ème édition de la coupe IBK de Ségou, M. Madany Sissoko.



Adama DAO