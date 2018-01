Mali: le président critique la visite d’une délégation de la CMA à New York - abamako.com

Mali: le président critique la visite d'une délégation de la CMA à New York Publié le samedi 13 janvier 2018

Au Mali, le séjour d'une délégation des ex-rebelles de la Coordination des mouvements de l'azawad (CMA) aux Etats-Unis, sur l'invitation de l'ONG Independant Diplomat, fait débat. Le président malien s'est lui-même emparé du séjour, vendredi 12 janvier, en dénonçant des « comportements parallèles ».

Une petite délégation de la CMA s'est rendue à New York pour rencontrer, entre autres, le Conseil de sécurité de l'ONU, cette semaine. Elle a été invitée par une ONG spécialisée dans « la diplomatie et le conseil stratégique », c'est du moins ce qu'on peut lire sur le site internet de l'organisation Independant Diplomat. Une invitation qui n'a pas du tout plu au président malien, Ibrahim Boubacar Keïta.



« Au moment même où nos parents des groupes armés font l’effort de se retrouver face au gouvernement et quelque fois avec le gouvernement, on invite la CMA à New York, à Washington, non pas par le gouvernement américain mais par une ONG dont nous savons le rôle qu’elle a joué dans certains événements africains. Est-ce comme cela que l’on conforte la paix au Mali ? Non. Il faut que les comportements parallèles désobligeants cessent également aussi », a-t-il déclaré.



La porte-parole de l'ONU au Mali, Myriam Dessables, a tenu à préciser que ce voyage n'était pas sous l'égide des Nations unies. Le déplacement ne semble pas en tout cas offenser le gouvernement américain qui devrait recevoir prochainement des émissaires de la CMA à la Maison blanche.