Statut particulier des enseignants : Le gouvernement déterminé à mettre fin aux grèves à répétition des enseignants ! Publié le samedi 13 janvier 2018

Convoqués en session extraordinaire par le gouvernement, les élus de la nation vont se pencher sur des dossiers importants dont celui relatif au statut particulier des enseignants.



Après avoir observé des séries de grèves, les enseignants du fondamental, du secondaire général et ceux du professionnel et de l’enseignement technique sont en passe d’avoir gain de cause avec l’octroi d’un statut autonome.







Si les députés donnent leur accord, les syndicats de l’éducation auront la satisfaction de leur principal point de revendication.



Toute chose qui démontre la volonté des plus hautes autorités du pays à mettre fin aux grèves à répétition des enseignants.



Avec ce statut, le personnel enseignant aura une grille indiciaire annexée de 16 échelons par suppression du dernier échelon de la classe exceptionnelle avec comme indice plancher, 235 et indice plafond 1060.



En effet, pour les enseignants de catégorie C, l’indice plancher passe de 155 à 235 et le plafond passe de 489 à 570. Pour ceux de la catégorie B2, leur indice passera de 250 à 330 et le plafond de 677 à 780. Les enseignants de catégorie A auront un indice de 330 à 450 et le plafond de 920 à 1060.



Cette augmentation indiciaire annexée est estimée à 5,620 milliards FCFA sur le budget national.



Solo Minta