Centre de perfectionnement en statistique : Les frais de scolarité et ordinateurs des étudiants pris en charge par le ministère de l’Aménagement et de la population - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Centre de perfectionnement en statistique : Les frais de scolarité et ordinateurs des étudiants pris en charge par le ministère de l’Aménagement et de la population Publié le samedi 13 janvier 2018 | Aujourd`hui

Tweet

Le ministre de l’Aménagement du territoire et de la population, Adama Tiemoko Diarra, a procédé le mardi dernier devant les locaux du Centre de perfectionnement en statistique à la remise des frais d’inscriptions et de scolarité et des ordinateurs à des élèves techniciens de la statistique dudit Centre. C’est la Banque mondiale qui a financé cette initiative à hauteur de plus de 59 millions de Fcfa à travers le projet Sweed.



Les bénéficiaires de cet appui sont des agents des services déconcentrés de l’Etat. En remettant ces enveloppes et les ordinateurs, le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la population a rappelé que cette donation entre dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique 2015-2019, adopté par le gouvernement du Mali en juillet 2014. La formation des agents techniques de la statistique en activité dans les différents services publics contribue parfaitement à l’atteinte de cet objectif opérationnel. Cette initiative, selon le Ministre, répond à un vœu cher au président de la République qui est de doter tous les segments de notre économie en ressources humaines de qualité. Le ministre Adama Tiemoko Diarra dit fonder beaucoup d’espoir sur ces apprenants qui, au terme de leur formation, contribueront à l’amélioration de la qualité des documents de planification et du développement régional et local grâce à une meilleure production statistique.







Il a saisi cette occasion pour remercier la Banque mondiale d’avoir pris en charge, à travers le projet Sweed, les frais de formation en statistique et les équipements des agents des services déconcentrés de l’Etat pour une valeur de 59 600 000 Fcfa. Cette cérémonie de remise s’est déroulée en présence des partenaires techniques et financiers dont le coordinateur du projet Sweed et de nombreux étudiants.



Premier à se réjouir de ces donations, c’est tout naturellement le directeur du Centre de perfectionnement en statistique, Arouna Sougané. Après avoir remercié les donateurs et les plus hautes autorités pour la création de ce centre, il a expliqué que leur structure est un établissement public à caractère scientifique et technologique créée par l’ordonnance 2015-013/P-RM du 2 avril 2015. Il a pour mission de contribuer au renforcement des ressources humaines du système statistique national (Ssn) à travers la formation initiale des adjoints techniques de la statistique, la formation continue et le perfectionnement des agents (Ssn) et la réalisation des études de recherches dans le domaine de la statistique, etc…



A cet égard, il a rappelé que le Centre, de nos jours, accueille 114 étudiants dont 18 femmes, soit 15, 8%. “La moitié de cet effectif à savoir 57 étudiants sont des agents des différentes structures du Système statistique national. Ce qui signifie que dans un proche avenir, le problème récurrent du personnel statisticien trouvera un début de solution” a-t-il précisé.



La représentante des élèves, Fatoumata Touré, a au nom de ses camarades remercié le ministre pour cette heureuse initiative. “Nous vous réitérons notre engagement à suivre avec rigueur la formation au centre et nous sommes disponibles pour relever le défi de l’amélioration de la production statistique au Mali” a-t-elle ajouté.



Kassoum THERA