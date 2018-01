Reconnaissance du mérite : Le double champion d’Afrique de kickboxing reçu par le ministre des Sports - abamako.com

Quelques jours seulement après sa nomination à la tête du ministère des Sports, Maître Jean Claude Sidibé a reçu le vendredi 05 janvier dernier, dans son département, Moussa Guidiera, le double champion d’Afrique de kickboxing Wako-Pro mi-lourds. L’objectif de cette rencontre était la présentation au Ministre de la ceinture du deuxième sacre continental du champion et en même temps parler de la préparation du combattant pour le championnat du monde de la discipline prévu dans quelques mois à Bamako.



La rencontre était conduite par Me Jean Claude Sidibé, ministre des Sports, en présence de Dr Abdoulaye Coulibaly, président de la Fédération malienne de kickboxing, de Moussa Guidiéra, double champion d’Afrique de kickboxing, ainsi que de plusieurs membres du Cabinet du Ministre.







Le Mali, après avoir glané plusieurs trophées dans les compétitions africaines et internationales dans le domaine des sports collectifs, est depuis un moment en train de faire des résultats encourageants dans le domaine des sports individuels comme l’athlétisme et les arts martiaux. C’est ainsi qu’après avoir remporté son premier titre continental en 2015 dans la catégorie des mi-lourds en kickboxing au Cameroun, Moussa Guidièra vient une fois de plus de montrer sa suprématie en défendant vaillamment son titre de champion d’Afrique de Wako-Pro face à son challenger nigérian Godwin Ochefu Daniel battu par arrêt de l’arbitre au troisième round. C’était le vendredi 29 décembre dernier, lors du championnat d’Afrique de la discipline à Bamako.



En signe de reconnaissance de ses efforts, Moussa Guidiéra, double champion d’Afrique de kickboxing Wako-Pro mi-lourds a été reçu par le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé, pour la présentation de la ceinture de son deuxième sacre continental.



Au cours de cette rencontre empreinte de fierté, Dr Abdoulaye Coulibaly, président de la Fédération malienne de kickboxing a remercié le nouveau ministre et les membres de son Cabinet pour leur accompagnement dans l’organisation de ce championnat d’Afrique de kickboxing dans notre pays. « C’est le lieu pour moi de remercier une fois de plus les autorités maliennes à travers le département des Sports pour leur accompagnement à la Fédération malienne de kickboxing et au champion. Il y a de cela un mois, Moussa Guidiéra et les responsables de la Fédération ont été reçus par le ministre Housseini Amion Guindo pour la présentation de sa première ceinture continentale. Nous avons demandé au ministre de nous accompagner pour que le champion puisse défendre son titre, comme les textes de la Confédération africaine de kickoxing le stipulent, en organisant le championnat d’Afrique de la discipline chez nous au Mali. Il a accepté d’organiser ce championnat et notre champion a pu défendre son titre avec succès. Donc, nous ne ferons que remercier les responsables sportifs du pays et leur demander une fois de plus d’accompagner notre champion pour qu’il puisse avoir une meilleure préparation avant le championnat du monde prévu dans quelques jours à Bamako », a-t-il précisé.



Quant au ministre Sidibé, il a remercié et félicité le champion pour avoir apporté sa contribution à l’édifice national. « Nous sommes ici pour les sportifs et nous serons toujours là pour soutenir l’excellence. Je ne serai pas là pour une seule fédération, mais pour toutes les 34 fédérations sportives qui veulent travailler. Nos portes sont ouvertes. Pour le champion, je le rassure que nous allons l’accompagner et dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse aller plus haut au championnat du monde de la discipline», a-t-il conclu.



Mahamadou TRAORE