Présentation des vœux au ministère de l'Economie numérique et de la communication : Arouna Modibo Touré invite le personnel à redoubler d'efforts pour plus de succès en 2018 Publié le samedi 13 janvier 2018 | Aujourd`hui

Le ministre de l’Economie Numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, a profité de la traditionnelle présentation des vœux de nouvel An pour inviter le personnel de son département à redoubler plus d’efforts pour que 2018 soit encore une année de succès.



Le personnel du ministère de l’Economie Numérique et de la Communication a sacrifié à la tradition avec la présentation des vœux de nouvel An au ministre Arouna Modibo Touré. Cette cérémonie très modeste, mais pleine de signification, s’est déroulée mardi dernier dans une ambiance très fraternelle et cordiale. Au nom de l’ensemble des travailleurs, le doyen Assana Diawara a saisi cette occasion pour féliciter le ministre Arouna Modibo Touré pour sa reconduction dans le gouvernement de Soumeylou Boubèye Maïga. Il a aussi rappelé certains acquis de l’exercice écoulé comme la ratification des textes de l’Agefau, de l’Amrtp, la redevance télé, le point d’échange Ixp Mali, le processus de renouvellement de la licence Orange, le lancement des activités du troisième opérateur de téléphonie et les négociations pour la 4ème licence de téléphonie mobile. A cela s’ajoute l’adoption de la Politique nationale de communication pour le développement (Pncd) lors du Conseil des ministres du 5 janvier 2018.







Notons que la Politique nationale de communication pour le développement constitue un enjeu majeur de la démocratie, de la gouvernance et du développement durable. Elle est fondée sur le dialogue, la concertation, la participation, la responsabilisation, l’échange et le respect de l’identité et des valeurs de tous. Elle vise à bâtir une société malienne où les individus vivent ensemble en toute équité et établissent un dialogue permettant aux communautés d’avoir accès aux savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour générer leurs propres solutions et participer aux décisions affectant leur vie dans le cadre de la bonne gouvernance.



Cette politique est assortie d’un plan d’actions dont le financement sera assuré par l’Etat et les partenaires techniques et financiers. L’adoption du projet de décret ouvre la voie à la mise en œuvre de la Politique nationale de communication pour le développement.



Des acquis que le ministre Arouna Modibo Touré a mis au compte de tous les travailleurs. Il a remercié les uns et les autres pour les efforts fournis avant d’inviter le personnel à redoubler d’efforts pour plus de succès en 2018.



En tout cas, le ministère de l’Economie numérique et de la Communication est dans une bonne lancée depuis l’arrivée du jeune ministre Arouna Modibo Touré. Il a pu donner une autre image à ce département. En quelques mois seulement, il a défendu et obtenu l’adoption de plusieurs projets de décret pour la bonne marche du département.