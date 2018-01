Lutte contre le banditisme à Bamako : Les exploits enregistrés par le 13ème Arrondissement en 2017 - abamako.com

Publié le samedi 13 janvier 2018

Lutte contre le banditisme à Bamako : Les exploits enregistrés par le 13ème Arrondissement en 2017

Cérémonie de sortie à l`Ecole Nationale de Police

Les limiers du 13ème Arrondissement ont réalisé un bon bilan au cours de l’exercice écoulé par l’arrestation de plusieurs malfrats et à la saisie d’importantes quantités de chanvre indien. Malgré ce succès, le Commissaire Ibrahim Togola invite ses éléments à redoubler plus d’efforts pour mieux sécuriser les populations et de leurs biens.



La lutte contre le grand banditisme demeure aujourd’hui l’une des priorités des autorités. C’est pourquoi, le directeur général de la Police, le Contrôleur général Moussa Ag Infahi est à pied d’œuvre pour que les agents de la police puissent être à la hauteur de souhait. Il s’est dit très satisfait des exploits réalisés en 2017 dans le district de Bamako. Cela a été rendu possible grâce à la détermination et l’engagement de différents commissariats qui ont mis hors d’état de nuire plusieurs malfrats.







Parmi ces commissariats figure en bonne place celui très stratégique du 13ème Arrondissement, avec à sa tête le Commissaire Ibrahim Togola. Lui et ses éléments ont eu une année 2017 très mouvementée avec plusieurs opérations dont la plupart se sont soldées par des arrestations de malfrats pour associations de malfaiteurs, tentatives d’assassinat, détentions illégales d’armes de guerre, vols de véhicules à Yirimadio, vols de bétail…



Il y a aussi l’arrestation de deux Nigérians très recherchés auparavant pour escroquerie. L’opération qui a attiré l’attention de beaucoup de gens, c’est l’arrestation des bandits qui ont tué le Sergent de police Amadou Sanogo en service du Commissariat du 3ème Arrondissement et l’arrestation de Enoc Dembélé pour vol d’objets divers, notamment de groupe électrogène, téléviseur, motos…



Les limiers du 13ème Arrondissement jouent aussi leur partition dans le cadre de la lutte contre la drogue.



C’est pourquoi, ils veillent jour et nuit pour traquer les dealers. Ils ont également procédé à la saisie de plusieurs quantités de chanvre indien, notamment 640 kg à Sirakoro Méguétana et 100 kg à Niamana. En tout cas, depuis l’arrivée du Commissaire Ibrahim Togola, les populations de Yirimadio et environs peuvent remercier le Bon Dieu. Puisqu’ils dorment aujourd’hui tranquille.



Police : Moribabougou et Sotuba dotés de Commissariats



Pour être plus proche de la population, la Direction générale de la police vient de doter les quartiers de Moribabougou et de Sotuba de Commissariats de police afin de répondre aux préoccupations sécuritaires des populations victimes de nombreuses attaques des bandits. Ainsi, on connait déjà les noms des Commissaires qui auront la lourde tâche de gérer ces services. Au niveau de Moribabougou, c’est le Commissaire Ibrahim Kébé qui y a été nommé. Il fut Commissaire adjoint du 5ème Arrondissement.



A Sotuba, le Commissaire s’appelle Aminata Luis Kéïta. Elle était Commissaire adjointe au 1ère Arrondissement.



Notons que les deux commissariats seront bientôt inaugurés par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Salif Traoré.



Rassemblés par A.B.H