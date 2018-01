le président malien dénonce une visite de la CMA (groupe armé) aux USA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique le président malien dénonce une visite de la CMA (groupe armé) aux USA Publié le samedi 13 janvier 2018 | APA

© aBamako.com

Lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita

Bamako, le 11 juin 2015, le CICB a abrité la cérémonie de lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita, c`était sous la Haute présidence de SEM, Ibrahim Boubacar KEITA Tweet

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keita, a dénoncé la visite d’une délégation de la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) aux Etats-Unis d’Amérique, a appris samedi APA de source officielle.



Cette délégation s’est rendue aux USA la semaine dernière sur invitation d’une ONG américaine denommée ‘’Independant Diplomat’’, qui se présente comme étant une ONG de conseil en diplomatie.



‘’En ce temps-même où au Mali nos parents des groupes armés font l’effort de se retrouver face au gouvernement et quelques fois avec les gouvernements en Maliens et non en groupe CMA-Plateforme, on invite quelques responsables de CMA à New-York, à Washington, pas le gouvernement américain mais une ONG dont nous savons le rôle qu’elle a joué dans certains évènements africains’’, indique le président malien.



Le président malien qui dit soupçonner des velléités indépendantistes derrière cette visite des ex-rebelles de la CMA de s’interroger : ‘’Est-ce que c’est comme cela qu’on conforte la paix au Mali ? Non. Il faut que les malices cessent. Il faut que les comportements parallèles, désobligeants en fin de compte cessent également aussi et qu’on nous sache un peu mûrs.’’



La CMA est un groupe armé signataire de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, conclu en 2015 entre le gouvernement et les groupes armés du nord.



A ce titre les ex-rebelles de la CMA sont censés renoncer à tous projet indépendantiste.



Le bureau de la mission multidimensionnelle intégrée de l’ONU au Mali, (MINUSMA), a indiqué que cette visite d’une délégation de la CMA aux Etats-Unis n’est pas un agenda de l’ONU.



AD/of/APA