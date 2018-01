Pour ces raisons Bouteflika a tenu à recevoir le Premier Ministre malien - abamako.com

Pour ces raisons Bouteflika a tenu à recevoir le Premier Ministre malien Publié le dimanche 14 janvier 2018

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a tenu à recevoir en audience, ce dimanche après-midi, le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, qui est en visite de deux jours en Algérie. Le Mali est un pays qui représente beaucoup pour le Président Bouteflika pour avoir notamment séjourné à Gao au Nord du Mali où il avait dirigé le front du sud de la glorieuse Révolution de Novembre 1954. En ce sens, l’Algérie a toujours considéré qu’il était de son devoir d’aider le Mali dans les situations difficiles.

En plus des aides en tous genres, dégagées pour ce pays, l’Algérie avait abrité en 2015 plusieurs rounds de négociations entre les différents groupes maliens en conflit, pour aboutir à la signature d’un accord de paix et de réconciliation nationales. L’Algérie n’avait pas lésiné sur les moyens pour permettre au Mali de retrouver sa quiétude et surtout préserver son intégrité territoriale.

En signe de reconnaissance aux efforts de l’Algérie et à son président, le Mali a baptisé un boulevard en plein centre-ville de la capitale Bamako, au nom du Président Bouteflika. C’est dire que les relations entre les deux pays sont profondes, ce qui explique l’audience qu’accorde le chef de l’Etat au Premier ministre malien.

Amir Hani