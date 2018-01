Bouteflika reçoit le premier ministre malien - abamako.com

Bouteflika reçoit le premier ministre malien Publié le dimanche 14 janvier 2018

le Président Abdelaziz Bouteflika a reçu dimanche à Alger, le premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, qui effectue une visite de travail de deux jours en Algérie, rapporte l’agence officielle.



L’audience s’est déroulée en présence du premier ministre, Ahmed Ouyahia et du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.



M. Maïga qui s’est entretenu samedi avec son homologue Ahmed Ouyahia a salué la “disponibilité” de l’Algérie à rester au côté du Mali pour la restauration de la paix et de la stabilité dans ce pays, ajoutant que l’Algérie joue “un rôle important et majeur en ce qui concerne la sécurité au Mali et dans la sous-région”.