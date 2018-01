Guichet automatique bancaire : Le nouveau-né de la BDM exposé à la Febak 2018 - abamako.com

Guichet automatique bancaire : Le nouveau-né de la BDM exposé à la Febak 2018 Publié le lundi 15 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Premier en République du Mali, le guichet automatique bancaire (Gab) de la Banque de développement du Mali (BDM-SA) permet au détenteur d’une carte bancaire d’effectuer de nombreuses opérations sans intervention du personnel de la banque et 24 h/24. Il permet surtout d’effectuer des extraits sans carte ou sans un compte bancaire.



La 12e édition de la Foire d’exposition de Bamako (Febak) a ouvert ses portes le samedi 13 janvier au Parc des expositions. Partenaire officiel historique, la BDM-SA est présente à l’événement économique le plus important au Mali avec tous ses services.







“Nous avons une forte présence ici. Cela est lié à l’histoire de nos relations avec la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, nos relations avec le secteur privé et avec les commerçants du Mali. Nous sommes une banque qui finance énormément l’économie malienne. Nous appuyons toutes les initiatives allant dans le sens du développement, allant dans le sens de l’amélioration des conditions de nos concitoyens”, a soutenu Bréhima Amadou Haïdara, directeur général du groupe BDM-SA, au stand d’exposition de la Banque au pavillon D de la foire.



Banque citoyenne au service du Mali et des Maliens, la BDM-SA propose à sa clientèle une gamme riche et diversifiée de produits et services bancaires à la Febak-2018. Parmi lesquels, le nouveau format du Gag.



“Pour mieux répondre à l’attente de ses clients, la BDM-SA a mis en place des nouveaux services sur son parc de Gab. Il s’agit du virement, de la recharge prépayée, de la mise à disposition et du dépôt cash, muni relevé”, a expliqué Bréhima Amadou Haïdara.



Comment ça marche ?



D’abord le virement. Il consiste, pour le porteur, à envoyer de l’argent de sa carte bancaire à un parent, un ami ou une connaissance client BDM (virement de compte à compte). Pour ce faire, le client doit se rendre sur un guichet automatique de banque ou Gab-BDM. Après l’insertion de sa carte et son code, il devra choisir le menu “Autre service”. Une fois le choix du virement fait, les prochaines étapes sont les suivantes : la saisie du montant de l’ordre, le numéro du compte du bénéficiaire (avec le code agence BDM). Le porteur de carte peut alors vérifier la réussite de la transaction sur le reçu imprimé par le Gab à la fin de l’opération.



La recharge prépayée



La recharge prépayée BDM permet au client porteur de carte bancaire BDM de recharger lui-même sa carte bancaire ou celle d’une autre personne (un autre client) et de façon instantanée, sans pour autant passer par une agence.



Pour ce faire rendez-vous à un guichet automatique ou Gab-BDM, après avoir inséré la carte et son code secret, choisissez l’option du menu “Autre service”. Choisissez “Recharge prépayée”, saisissez le montant et renseignez le numéro de la carte du destinataire (tous les 16 chiffres de la carte), puis valider. Un ticket confirmera le bon déroulement de la transaction.







La mise à disposition



La mise à disposition permet par une personne (cliente) d’envoyer de l’argent, via un distributeur automatique de billets ou Gab-BDM, à une autre personne sans que cette dernière n’ait une carte bancaire ou ne soit détenteur d’un compte en banque (c’est-à-dire un non client). Ce service permet aussi de recevoir de l’argent, via un distributeur automatique de billets ou Gab-BDM, sans compte bancaire ni carte bancaire.







De ce fait, le client doit se rendre sur un Gab-BDM pour effectuer l’opération.







Le dépôt cash



Le dépôt cash BDM permet au client porteur de carte bancaire BDM de verser de l’argent directement sur son compte bancaire sans intervention d’agents de la banque.



En plus du Gab et ses nombreux services, d’autres produits et services de la banque préférée des Maliens sont accessibles à la Febak. Il s’agit, entre autres, du comptes et crédits pour le financement de l’activité, des investissements, et du commerce extérieur, comptes et crédits pour particuliers, produits d’épargne pour particuliers et professionnels, cartes bancaires privatives, GIM et Visa (incluant la carte Visa Prépayée), Mobile Banking, Internet Banking, produits de bancassurance, packages, transfert d’argent multicanal…



Après la cérémonie d’ouverture qu’il a présidée, le président de la République a visité le stand de la BDM-SA. IBK a été surtout impressionné par les innovations de la banque citoyenne.



Maliki Diallo