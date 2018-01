Ecobank mobile : En finir avec le paiement en espèces - abamako.com

News Économie Article Économie Ecobank mobile : En finir avec le paiement en espèces Publié le lundi 15 janvier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Dans le but de satisfaire davantage sa clientèle et de promouvoir la finance par les nouvelles technologies, Ecobank-Mali a lancé l’application mobile appelée Ecobank Mobile. Elle permet aux utilisateurs d’effectuer des paiements, envoyer des fonds et recevoir de l’argent.



Ecobank-Mali est présente à la Foire internationale de Bamako (Febak) avec surtout son produit Ecobank Mobile. Cette application mobile a été conçue par l’institution financière pour promouvoir une économie monétaire moins dépendante des paiements en espèces. Cela participera au développement de l’inclusion financière élargissant ainsi la base clientèle bancaire et l’accès aisé aux produits bancaires.







L’application téléchargeable sur play store et App store, un est produit-clé de la gamme digitale. Il est unique dans le milieu bancaire malien, elle permet des transferts d’argent instantané dans 33 pays d’Afrique, et aux clients d’Ecobank d’effectuer leurs opérations depuis le confort de leurs maisons.



M.D.