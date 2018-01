Edito : Méfions nous des vendeurs d’illusions - abamako.com

En cette veille des élections présidentielles, les vendeurs d’illusions nous envahissent. Certains jurent de trouver une solution définitive à la question sécuritaire au Mali et la problématique de l’emploi des jeunes. D’autres disent, avec eux au pouvoir, le Mali irait mieux. Bref ! Je me méfie de ces vendeurs d’illusions dont le seul but est d’arriver au pouvoir pour ensuite nourrir leurs ambitions personnelles en suçant le sang de leurs compatriotes.



Tout le monde sait que la question sécuritaire au Mali et l’emploi des jeunes sont des problèmes complexes qui ne pourraient être résolus par un coup de baguette magique. Ceux qui accusent le pouvoir actuel d’être faible et de promettre de trouver des solutions une fois arrivés au pouvoir, mentent et utilisent l’ignorance de la population à des fins politiciennes. Ce sont ces mêmes personnes, qui tirent le Mali vers le bas et utilisent la crise pour arriver à leurs fins. Le Mali n’a pas intérêt à revenir en arrière. Le processus de sortie de crise, ne doit plus reculer. Il doit avancer pour que les souffrances des populations puissent rapidement prendre fin. Un retour en arrière, signifierait le prolongement de ces souffrances. Que chacun utilise son intelligence pour faire avancer le processus de sortie de crise plutôt que le matraquer dans le seul but de prouver l’échec de l’autre. La paix, la sécurité, l’emploi ne sont pas l’affaire d’un seul homme. C’est l’affaire de tous ! Et nos ambitions personnelles ne doivent pas nous écarter de l’essentiel.







Tiémoko Traoré