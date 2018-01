Mohamed Y Traoré du parti « UNION » annonce sa candidature Election présidentielle de 2018 : Mohamed Y Traoré du parti « UNION » annonce sa candidature - abamako.com

News Politique Article Politique Mohamed Y Traoré du parti « UNION » annonce sa candidature Election présidentielle de 2018 : Mohamed Y Traoré du parti « UNION » annonce sa candidature Publié le lundi 15 janvier 2018 | Le Pays

La cour du lycée privé MadembaSy de Kalaban-Coro a servi de cadre le samedi 13 janvier à un meeting organisé par le parti « Union ». Occasion pour la formation politique de présenter à la population son candidat à l’élection présidentielle de juillet prochain.



Un nouveau candidat à la course pour la présidentielle au Mali. Il s’agit de Mohamed Y Traoré, candidat du parti « Union ». Devant un public survolté et acquis à sa cause, le candidat de l’union, vêtu en boubou Bazin tout blanc, a décliné une partie de son programme. Lequel programme est axé sur la santé, la sécurité et l’éducation.







Il promet une fois élu de remettre le système de santé sur de bon rail. Ainsi, M. Traoré compte se faire soigner au Mali. « Je promets de faire mon bilan de santé à l’hôpital Gabriel Touré », clame-t-il. Sur la question sécuritaire, le candidat de l’union pense qu’elle présente beaucoup d’insuffisances. Les voleurs tuent plus de personnes que le terrorisme au Mali. « Nous engagerons une lutte sans merci contre ces malfrats. » Quand nous serons au pouvoir, commente-t-il, la question d’insécurité ne sera qu’un lointain souvenir. Les forces de l’ordre abattent un travail exceptionnel. Pour cela, une prime exceptionnelle et un logement social seront alloués à chaque porteur d’uniforme.



Aussi, le candidat de l’Union met l’éducation au centre des priorités nationales. L’école publique sera mise sur pied à travers la construction de salles de classes, la formation continue des enseignants et la construction des bibliothèques. « Il faut que les autres aussi viennent chez nous pour étudier », explique-t-il. Par rapport à l’emploi, M. Traoré promet de créer plus de 281 000 emplois. Il se fera à travers la création des usines d’incinération de déchets. Enfin, M. Mohamed Y Traoré s’engage à donner chaque année cent tracteurs aux paysans sur les milles offerts chaque année. Les neuf cents autres seront remplacés par des motoculteurs.



Par ailleurs, M. Mohamed Y Traoré a expliqué devant l’auditoire le sens du logo du parti. Celui-ci signifie la paix, l’union, l’entente et la réconciliation nationale. Il est également revenu sur le choix de Kalaban-Coro pour lancer sa candidature. « Parce que je veux rester proche de ma base », argumente-il.



Très satisfait, les militants venus nombreux ont loué les qualités humaines du candidat du parti « Union ». Ils lui ont promis la victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle.



Abdrahamane Sissoko