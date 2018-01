Mouvements associatifs : Ange-Mali partage sa vision globale du Mali - abamako.com

Mouvements associatifs : Ange-Mali partage sa vision globale du Mali
Publié le lundi 15 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Les membres de l’association La Nouvelle Alliance nationale des générations pour le Mali (Ange-Mali), issus de diverses couches socioprofessionnelles et d’organisations, se sont rencontrés le samedi 13 janvier à la Maison des jeunes de Bamako pour partager témoigner leur vision globale des problèmes actuels de notre pays.



Des personnes de différents corps ont décidé d’unir leurs efforts pour faire face à des défis communs existentiels pour le développement global du Mali. Ange-Mali est un mouvement associatif qui a une vision globale des problèmes de notre pays.







Elles sont mobilisées pour la conservation des qualités qui faisaient la fierté de l’homme malien, notamment l’honnêteté, la droiture et le respect de soi, des autres et du bien public. Le crédo du mouvement est la citoyenneté, l’adoption d’une posture patriotique dans toutes les situations.



“Mettre ensemble nos efforts et nos actions pour combler le vide du pays. Nos actions seront décentralisées à travers tous le territoire national”, a affirmé le président de l’association.



L’emblème est la toile d’araignée avec la carte du Mali aux couleurs nationales en filigrane. Le sens de l’emblème est “Bâtir le Mali par le travail et défendre par toutes nos forces”. La devise est “Le Mali pour tous, tous pour le Mali”.



Ange-Mali est un cadre de concertation, d’orientation et de coordination des actions ainsi que des activités des différents acteurs pour le développement humain durable. Le mouvement peut se saisir ou être saisi par la société civile, les partenaires techniques et financiers ainsi que les pouvoirs publics et des collectivités de toutes les questions intéressant la population au plan national et international.



Moriba Camara