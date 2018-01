DOUENTZA : Un présumé jihadiste arrêté ce jeudi sur la colline - abamako.com

Publié le lundi 15 janvier 2018

Un présumé jihadiste a été arrêté le jeudi 11 janvier 2018 sur la colline de Douentza dans la région de Mopti par la Minusma. Le suspect qui n’avait aucune pièce d’identité sur lui parle peu français et couramment l’anglais, selon plusieurs sources. Il a été remis à la gendarmerie de Douentza.



INSECURITE A GAO : Grogne contre la libération de certains suspects







Les Forces de sécurité maliennes ont lancé vendredi 12 janvier à Gao une opération de fouille des véhicules et tricycles. Beaucoup d’armes et d’engins explosifs ont été saisis et remis à la gendarmerie. Suite à cette opération, les chefs militaires dénoncent la libération des suspects par la hiérarchie. Selon eux, cette situation entrave le bon déroulement de la sécurisation de la ville.



ANSONGO : Le prix du kilo du riz est en hausse



Le prix du kilo du riz est en hausse à Ansongo. Il est passé de 275 F à 300 F CFA. Le constat a été fait jeudi à la foire hebdomadaire de la localité. Cette hausse des prix pendant cette saison de récolte s’explique par une forte demande des habitants du cercle et celle des localités riveraines du Niger qui viennent s’approvisionner sur le marché. Au même moment, les paysans s’inquiètent de la décrue du fleuve.