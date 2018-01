2e édition d’”equations nomades” : L’art au service de la paix - abamako.com

Du 15 au 20 janvier 2018 se tiendra à Bamako, la 2e édition d’”Equations nomades”. L’information a été donnée samedi à l’Institut Français du Mali. L’objectif est de véhiculer les messages de paix à travers l’art et la culture.



La conférence de presse d’annonce de la 2e édition d’”Equations nomades” était animée par le chargé de programme de l’Unesco au Mali, Ali Daou, en présence du chef de bureau de l’Unesco au Mali, Hervé Huot-Marchand.







Les conceptrices culturelles, IIham Mirnezami du Maroc et Elsa Vautrain de France, veulent à travers cette initiative, promouvoir la paix. “Equations nomades” est un projet basé sur la rencontre d’artistes français, maliens et marocains autour de la thématique de la transmission artistique et culturelle, qui repose sur la mise en place d’ateliers de formation et d’initiation des enfants dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et de la photographie. L’objectif est de véhiculer le message de paix à travers l’art. Cette 2e édition regroupera les artistes du Maroc, de la France et du Mali. Ce sera une occasion pour la jeunesse malienne d’élargir leurs horizons artistiques.



Des vernissages d’exposition, des concerts, des conférences débats, des ateliers seront les temps forts de cette édition. Des artistes marocains, français et maliens démontreront leurs savoir-faire pendant 5 jours. Une dizaine de jeunes seront sélectionnés pour participer à des formations de photographies. Dans l’objectif de pouvoir transmettre eux aussi, le message de paix à d’autres jeunes.



Zié Mamadou Koné