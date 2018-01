En un mot : “Manifestez, on vous gaze !” - abamako.com

Publié le lundi 15 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Tonton Macron a décrété en décembre 2017 qu’il faut que les choses changent au Mali dès les premiers mois de l’année 2018. Son ordre est exécuté à la perfection par nos autorités qui voulant donner le gage à leurs maîtres parisiens, sont prêtes à tout pour donner l’impression d’une reprise en main de l’Etat.



Et ce n’est pas sur les terroristes du Centre et du Nord que la foudre de nos gouvernants, visiblement en perte de crédibilité autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, s’abat mais sur les pauvres femmes qui organisaient vendredi un sit-in devant le siège de l’Assemblée nationale, visant à réclamer des mesures contre les violences faites aux femmes ou celles de l’Huicoma bastonnées pour avoir tenté de réclamer pacifiquement leurs sous (social) dont la ministre de la Fonction publique a reconnu le détournement par des agents de l’Etat. Et même les journalistes femmes sont visées par les violences parce que présentes à une manifestation devant l’ambassade de France.







Pour faire plaisir à la “mère patrie” considérée comme la garante d’une victoire électorale sous nos cieux, le mot d’ordre est le suivant : “Manifestez, on vous gaze !” Pour l’honneur du Mali et le bonheur des Maliens.



DAK