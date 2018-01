FAFPA : Un nouveau PCA aux commandes - abamako.com

FAFPA : Un nouveau PCA aux commandes
Publié le lundi 15 janvier 2018 | Le 22 Septembre

C’est, désormais, sous la mission d’orientation d’un nouveau bureau du conseil d’administration que le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage mènera ses activités











Le FAFPA a tenu, jeudi dernier dans ces locaux, la 22ème session de son Conseil d’administration. Celle – ci a vu la mise en place d’un nouveau bureau dont la présidence sera dorénavant assurée par Ousmane Traoré de l’UNTM. Dans son discours de remerciement, Ousmane Traoré, le nouveau Président du Conseil d’administration (PCA) du FAFPA a assuré l’ensemble des membres de l’organe dirigeant et le directeur du Fonds de sa disponibilité totale et constante en vue d’accompagner la structure à réussir ma mission. Il a souhaité que cela se fasse dans un climat serein et confiant.



Présent à l’ouverture des travaux de la présente session, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mouloud Ben Kattra a souligné que la mission du FAFPA doit s’inscrire dans une dynamique manifeste, permettant de réaliser le projet présidentiel en termes de création d’emplois. Il s’agit de 200 000 nouveaux emplois à l’horizon 2018.



La réalisation de cet objectif n’est possible que par l’appui conseil des membres du bureau. Parce que, là la mission d’orientation du Fonds est exclusivement dédiée au développement des compétences des ressources humaines des entreprises et à la qualification de la main d’œuvre de notre pays, a expliqué le ministre Ben Kattra. Aussi, «la formation reste l’une des plus stratégiques dans notre système de valeurs et dans nos politiques publiques de développement économique et social » a t-il estimé. Le ministre a exhorté les nouveaux administrateurs à soutenir la direction générale du Fonds. Selon lui, cela servira à une réussite du partenariat public-privé, adossé sur une gestion axée sur les résultats. Tout cela, devrait être suivi et surtout par l’évaluation des projets et actions de formation soumis au financement du FAFPA. Maouloud Ben Kattra a donné l’assurance de son département, d’appuyer toutes les initiatives visant à soutenir les opérateurs économiques dans leur quête de performance et croissance. C’est par une telle dynamique que beaucoup d’emplois seront davantage créés.







Diakalia M Dembélé