Partenariat DP World- SOS villages d’Enfants à Kandioura, cercle de Kati : Un financement conséquent pour un projet « Eau, Hygiène et assainissement » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Partenariat DP World- SOS villages d’Enfants à Kandioura, cercle de Kati : Un financement conséquent pour un projet « Eau, Hygiène et assainissement » Publié le lundi 15 janvier 2018 | Le 22 Septembre

Tweet

D’une valeur de cinquante millions cinq cent soixante-quinze (54 575 000FCFA), le projet concerne la réalisation d’une adduction d’Eau sommaire équipée en système solaire, la réhabilitation d’un forage équipé de PMH et la construction de 15 latrines



Le Village d’enfants SOS du Mali et Dubai Ports World (DP World) Dakar ont signé le vendredi 12 janvier 2018, à l’Hôtel Laïco de l’Amitié, une convention majeure de financement d’un montant global de 54 575 000FCFA pour la réalisation d’un important projet « Eau, Hygiène et assainissement ».







La cérémonie de signature des documents afférents à ce financement entre les deux parties a eu lieu en présence du ministre en charge des Investissements, Me Baber Gano, qui avait à ses côtés, le Président Directeur Général (PDG) du village d’Enfants SOS du Mali, Docteur Mahrouf Keita, du président du village SOS et du directeur général de DP World Dakar, Allassane Diop. On y notait également la présence du président du Conseil malien des chargeurs, Babalaye Dao et du maire de la commune de Bendougouba, cercle de Kati.



Le coût du projet, initialement estimé à un peu plus 37 millions, a été ramené à cinquante quatre millions cinq cent soixante-quinze (54 575 000FCFA). Les travaux de ce projet concernent la réalisation d’une adduction d’eau sommaire équipée en système solaire, la réhabilitation d’un forage équipé de PMH et la construction de 15 latrines.



Pour le directeur général de DP World Dakar, Allassane Diop, la réalisation de ce projet s’inscrit dans la politique de développement durable et sa plateforme « Notre Monde, Notre futur » de DP World qui a pris de fermes engagements envers la société, le personnel, la sécurité et l’environnement. Il s’agit d’un engagement public à vouloir bâtir une société dynamique et résiliente en ayant une politique d’investissement communautaire stratégique sur un pilier fondamental qu’est le bien être des collectivités.



A en croire les responsables de DP Dakar, cet engagement vient en appui au projet Assistance en eau, hygiène et assainissement pour le bien-être des enfants et leurs familles du village d’Enfants SOS qui, dans sa mission d’acteurs de la protection de l’enfance, et la prévention de l’abandon d’enfants à travers ses programmes de renforcement familial entreprend d’énormes projets pour lutter contre la pauvreté.



Rappelons que Dubai Ports World (DP World), est un opérateur émirati international de plus de 78 terminaux portuaires à travers le monde, qui assure la conception, la réalisation, ainsi que l’exploitation de cette plateforme, « dans le cadre du contrat de concession le liant à la Société nationale du Port autonome de Dakar (PAD) ». Le plus important pour cet acteur majeur du commerce international, c’est de veiller à ce que tout ce qu’il fait ait un impact positif durable sur les économies et la société, d’où sa politique de développement durable et sa plateforme « Notre Monde, Notre futur ».



Daniel KOURIBA