Le mot de la semaine : IBK président de la République : « Nous ne laisserons plus personne troubler ce pays » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le mot de la semaine : IBK président de la République : « Nous ne laisserons plus personne troubler ce pays » Publié le lundi 15 janvier 2018 | La Dépêche

© aBamako.com par A.S

Lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita

Bamako, le 11 juin 2015, le CICB a abrité la cérémonie de lancement des festivités du centenaire du Président Modibo Keita, c`était sous la Haute présidence de SEM, Ibrahim Boubacar KEITA Tweet

« Ces derniers temps les débats pollués nous parviennent, on parle d’une transition, nous sommes sereins et inshallah les élections se tiendront en Avril et en Juillet. Elles se tiendront dans la transparence et nous allons nous en tenir à la volonté des Maliens, nous ne laisserons plus personne troubler ce pays impunément, notre peuple est mûr, notre peuple est averti. Le Mali en ce moment n’a n’en soucis aucune transition, nous sommes un pays de dignité malgré ce qu’ il a traversé, nous sommes troisième de la zone UEMOA »