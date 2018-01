5e édition des journées culturelles Dogon : Le lancement effectué ! - abamako.com

C’est au palais de la culture, samedi, que le Bureau National de Gina Dogon a procédé au lancement de la 5e édition des journées culturelles Dogon.



Cela est une tradition. Comme ce fut le cas avec les précédentes, à quelques semaines des journées, le Bureau National donne le ton à travers une cérémonie modeste à Bamako. Ce qui donne place à l’effectivité du programme : recherche de sponsors ; collecte de fonds auprès des particuliers, des Dogon et sympathisants etc.







La 5e édition se tiendra à Sévaré-Mopti du 21 au 24 février prochain. Le thème choisi fait allusion à la chasse au pays Dogon.



Les quatre premières éditons ont eu lieu dans les quatre cercles dogon. La dernière, c’était à Koro en 2015.



Gina Dogon a pour mission la promotion de la culture dogon. Il l’a protège aussi car cette culture fait face à plusieurs menaces qui ont tendance à la vider de sa substance.



La Rédaction



Festival culturel dogon ‘’OGOBAGNA 2018’’



C’est du 22 au 28 janvier



La troisième édition du festival culturel dogon ‘’OGOBAGNA’’ se tiendra du 22 au 28 janvier à Bamako à la place du cinquantenaire. Pour cette édition, le thème retenu est : ‘’La problématique des savoirs traditionnels en matière de santé’’.



L’initiative du festival est venue de la commission technique des cadres de Gina Dogon et c’est elle qui l’organise chaque année.



Au regard de l’aspect positif de ce festival, le ministère de la Culture l’a intégré dans ses plans d’action annuelle.



Le festival n’appartient plus à ses organisateurs. L’Etat a décidé d’en faire le sien.







La Rédaction