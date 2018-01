Cabinet Primature : Bouaré, véritable chef aux commandes ! - abamako.com

Cabinet Primature : Bouaré, véritable chef aux commandes ! Publié le lundi 15 janvier 2018 | La Dépêche

Le nouveau Directeur de cabinet du premier ministre n’est pas un homme nouveau. Tout au contraire. Il cache sous sa silhouette longiligne un bagage lourd et bien dense. L’assurance qu’il dégage du regard n’est pas fortuit. Lassine Bouaré n’a aucune raison d’avoir froid aux yeux. Conseiller technique, directeur général de l’INPS, Commissaire au Développement Institutionnel, Ministre chargé du Budget, puis de l’Economie et des Finances, le nouveau Directeur de Cabinet de la Primature a gravi tous les échelons de l’Administration publique malienne. Il est donc bien en terrain connu.



Depuis le mardi 09 janvier 2018, il est aux commandes, en qualité de Directeur de Cabinet de la Primature aux côtés du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Lui, c’est monsieur Lassine Bouaré, Inspecteur des services économiques.







Proche parmi les proches, le directeur de cabinet est le patron du Cabinet du Premier ministre. A ce titre, et sous l’autorité du chef du gouvernement, il est chargé :



– d’assurer le suivi de la gestion administrative et financière des services du Premier ministre ;



– d’élaborer le programme et le rapport annuel d’activités du cabinet ;



– de contrôler la régularité des projets et de correspondances soumis à la signature du Premier ministre ;



– de signer des correspondances et des actes de textes sur délégation du Premier ministre ;



– d’assurer les relations des services du Premier ministre avec les autres départements ministériels ;



– d’évaluer le personnel du cabinet placé sous son autorité et de pondérer les notations effectuées par les chefs de services.



Avec un cursus exemplaire, Lassine Bouaré est l’homme tout désigné pour le post qu’il occupe désormais avec assurance.



Pour preuve. De conseiller technique à l’Administration territoriale et des collectivités locales, chargé de la décentralisation et du développement local et à la Présidence de la République, s’occupant des questions de gouvernance et de politique, cet inspecteur des services économiques a été directeur général de l’Institut national de Prévoyance sociale (INPS), où, en six ans (2003-2009), il a pu redonner à l’INPS ses lettres de noblesse. Avant d’être appelé pour d’autres hautes fonctions de l’Etat.



L’actuel directeur de Cabinet du Premier ministre a été, successivement, Ministre délégué au Budget, puis ministre de l’Economie et des Finances ; Commissaire au Développement institutionnel (CDI) ; Secrétaire permanent du Comité national de Coordination de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et conseiller à l’Autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public, représentant l’Administration publique.



Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Paris en France et de l’Ecole Nationale d’Administration publique (ENAP) de Rabat au Maroc, monsieur Lassine Bouaré entend s’impliquer de toutes ses énergies pour relever les immenses défis qui l’attendent afin de mériter la haute confiance que vient de lui témoigner le Premier ministre, chef du gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga pour diriger son cabinet.



Bon vent.



La rédaction