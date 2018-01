Respect des normes sanitaires : L’entreprise APAAL remporte le prix de bonnes pratiques - abamako.com

News Société Article Société Respect des normes sanitaires : L’entreprise APAAL remporte le prix de bonnes pratiques Publié le lundi 15 janvier 2018 | Le Débat

L’entreprise Africaine de Production Agro-alimentaire (APAAL) fait partie des meilleures unités agroalimentaires du Mali qui respectent scrupuleusement les normes nationales et internationales en matière de la qualité sanitaire des aliments fabriqués. La promotrice, Mme Aminata Diakité a récemment reçu le prestigieux prix de bonnes pratiques de transformation des produits agro-alimentaires lors de la 5ème édition de la semaine nationale de la sécurité sanitaire des aliments(SNSSA) et la 3ème édition du prix national de la sécurité sanitaire des aliments(PNSSA).



Créée le 02 février 2010 par Mme Aminata Diakité, l’entreprise Africaine de Production Agro-alimentaire (APAAL) est spécialisée dans la transformation et la commercialisation des jus de fruits tropicaux et formation du personnel en agroalimentaire. Elle emploie six (6) personnes. Malgré les moyens limités, l’entreprise a une capacité de production minimum de 40 litres de lait, 120 litres de jus par jour et au moins 30 litres de sirop en fonction des commandes.







Dans le cadre de la 5ème édition de la semaine nationale de la sécurité sanitaire des aliments (SNSSA) et la 3ème édition du prix national de la sécurité Sanitaire des aliments(PNSSA), 23 transformateurs ont été sélectionnés pour le prix de la bonne pratique de transformation des produits agro-alimentaires.



L’Agence nationale pour la sécurité sanitaire des aliments a lancé le jeudi 21 décembre 2017, une journée d’opération coup de poing au grand marché au sein de plusieurs unités industrielles. Cette sortie a permis aux agents de l’Agence de faire des prélèvements ponctuels d’échantillons, la vérification du processus et la mise en place des campagnes de prélèvement afin de mesurer la qualité sanitaire des aliments. Cette opération coup de poing consiste à faire des contrôles inopinés chez des vendeurs de produits alimentaires. Elle répond aux engagements pris par le Mali pour faire de la lutte contre les maladies d’origine alimentaire une priorité, conformément à la réglementation. Cette journée a mobilisé en plus de l’Agence, des structures officielles de contrôle des ministères chargés de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.



A la suite de ces enquêtes des experts, l’entreprise Africaine de Production Agro-alimentaire (APAAL) a remporté le prestigieux prix de bonnes pratiques de transformation des produits agro-alimentaires.



Pour la promotrice, c’est une fierté : « J’ai été vraiment très heureuse d’avoir le prix, par ce que ce n’était pas évident, on était très nombreux à chercher ce prix et j’ai eu la chance de l’avoir sur 23 transformateurs sélectionnés ».



Concernant les difficultés, l’entrepreneure n’a pas caché le manque de moyen financier pour agrandir le siège et l’achat des équipements roulants afin de faciliter la commercialisation des produits.



Les difficultés auxquelles l’entreprise est confrontée sont entre autres : le manque de moyens financier, l’étroitesse du local. Par contre, l’entreprise dispose d’un bureau, d’une salle de vente, d’une salle de transformation, d’un magasin, et d’un chariot. Le rêve de Mme Aminata Diakité est de faire prospérer l’entreprise et former le maximum de Maliens dans la transformation de l’agroalimentaire.



Mariatou Coulibaly, Stagiaire