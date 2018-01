Présidentielle de 2018 : Les PUR présenteront un candidat contre IBK - abamako.com

Présidentielle de 2018 : Les PUR présenteront un candidat contre IBK
Publié le lundi 15 janvier 2018 | Le Combat

Le Président IBK est en passe de perdre un soutien de taille à quelques encablures de l’élection présidentielle de 2018. En conférence de presse ce weekend à la Maison de la presse, le président des PUR, Dr Abdoulaye Sy a affirmé et réaffirmé que son regroupement aura la totale indépendance dans le choix d’un candidat pour la présidentielle de 2018. Ce discours évasif vient dans un contexte ou les PUR sont soupçonnés d’abandonner le navire après le relèvement de leurs postes de plusieurs cadres du regroupement.



Créés il y’a 6 ans, les Partis unis pour la République est un regroupement de 16 partis politiques qui a soutenu la candidature d’Ibrahim Boubacar Kéita en 2013. Cette alliance est en passe de voler en éclat.







En effet, à quelques mois de l’élection présidentielle de 2018 le Président IBK n’aura pas le soutien automatique de Houseini Amion Guindo et ses camardes à en croire le Président des PUR. « Nous réaffirmons notre totale indépendance dans le choix d’un candidat pour la présidentielle de 2018 » a déclaré Dr Abdoulaye Sy lors d’une conférence de presse ce samedi à la Maison de la presse. Avant d’inviter le Président IBK à tenir l’élection présidentielle à l’échéance des mandats. « Le respect de ces échéances est un gage de stabilité, de renforcement de notre démocratie et de la cohésion sociale » a laissé entendre le président du regroupement.



Les PUR ont saisi l’occasion pour exprimer leur reconnaissance au Président IBK pour la reconduction de Housseini Amion Guindo dans le nouveau gouvernement. « Les PUR expriment leurs sincères remerciements au Président Ibrahim Boubacar Kéita pour avoir renouvelé sa confiance au ministre Housseini Amion Guindo que nous tenons à féliciter pour les résultats inédits engrangés en tant que ministre des Sports » a déclaré le président du regroupement.



La question du retour de l’ancien président ATT a aussi été évoquée par les PUR. «Nous saluons l’esprit du Président Amadou Toumani Touré qui prouve à suffisance son attachement à sa patrie, à la stabilité et à la cohésion sociale du Mali » a déclaré le regroupement politique.



Et Dr Sy de conclure en indiquant que le regroupement tout en œuvrant inlassablement à sa consolidation reste ouvert à toutes les formations politiques désireuses d’y adhérer.



Oumar B. Sidibé