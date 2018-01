Tourisme au Mali : La relance du secteur au cœur des échanges - abamako.com

La Première dame et présidente de l’ONG Agir, Kéita Aminata Maïga a présidé, le jeudi dernier à l’ex- CRES sur la colline de Badalabougou, la cérémonie d’ouverture des travaux des 6èmes Assises internationales du tourisme responsable qui se sont déroulés du 11 au 13 janvier 2018 à Bamako. Durant la rencontre, la relance du tourisme malien a été au cœur des échanges.



Organisées par le Réseau malien pour le tourisme responsable et durable (REMATOURD) en partenariat avec le tourisme sans frontières et le ministère de l’Artisanat et du Tourisme, ces assises étaient placées sous le thème : « Le tourisme local, et interafricain, source de paix en Afrique ». La rencontre visait à initier, des réflexions et des projets concrets qui mettent en route des processus bénéfiques pour le tourisme durable au Mali en particulier et dans les autres pays du monde en général. Il s’agissait pour les acteurs publics et privés de se concerter durant trois (3) jours autour d’un projet de développement touristique collectif pour faire du Mali une destination touristique.







La rencontre a regroupé les acteurs du secteur tourisme, venus de plusieurs pays africains et européens autour des conférences débats, des ateliers participatifs et des visites de terrain.



A en croire le directeur de tourisme sans frontière, le tourisme responsable et durable ne peut se faire sans la sécurité, la paix, la compréhension mutuelle, la croissance économique, la protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle de l’eau. C’est pourquoi, il a invité les uns et les autres à faire ces questions, une priorité pour relancer rapidement le tourisme au Mali.



Le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Nina Walet Intallou a noté que ces assises se tiennent dans un contexte de relance de tourisme malien. Elle a également signalé que les recommandations de ces assises seront prises en compte durant l’atelier national sur le tourisme malien pour adopter une vision commune.



Kéita Aminata Maïga, épouse du chef de l’Etat a déclaré que cette rencontre permettra aux acteurs d’atteindre les objectifs à savoir un tourisme respecté et durable. Concernant les désinformations autour de la question sécuritaire au Mali, la Première dame a invité les Maliens à user de leur patriotisme pour sauver l’image de la patrie aux yeux du monde entier.



Diamouténé, Stagiaire