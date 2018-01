Société QNET au Mali : Les responsables apportent des précisions - abamako.com

Société QNET au Mali : Les responsables apportent des précisions
Publié le lundi 15 janvier 2018 | Le Débat

Plusieurs responsables de la société QNET venus directement de Malaisie ont séjourné à Bamako pour donner plus d’information aux Maliens sur le fonctionnement de la Société QNET qui est une société internationale de vente directe de produits via son magasin en ligne.



Au cours de cette visite au Mali, les responsables de la société ont animé une conférence de presse, la semaine dernière à l’hôtel Radisson. Ladite conférence était animée par David Sharma, membre du conseil ; Joseph Conboy, conseiller juridique ; Clément Ahiman ; conseiller marketing et Yacouba Traoré, agent de QNET Mali.







David Sharma, membre du conseil de QNET a déclaré que la Société QNET est une société internationale de vente directe, constituée et établie à Hong Kong, ou s’opère la vente de produits de qualité via son magasin en ligne depuis 1998 à travers des efforts d’entrepreneurs individuels, en marketing de réseau, des représentants indépendants. Selon lui, tous les produits QNET sont proposés d’une manière exclusive et les produits sont livrés aux clients à partir de six (6) pôles internationaux en Malaisie, Turquie, Inde, les Etats-Unis d’Amérique et les Pays-Bas.



Aux dires de Sharma, la Malaisie abrite aussi le centre d’assistance mondial de QNET, au service de la clientèle en 12 langues du monde : « QNET est un membre reconnu de l’Association de la vente Directe de Malaisie, l’Association de la vente Directe de l’Indonésie, l’Association de la vente Directe des Philippines et l’Association de la vente Directe de Singapour. Chacune de ces associations fait partie de la fédération mondiale des associations de la vente directe (WFDSAL). L’admission au sein de l’une des Associations susmentionnées est soumise à un processus intense d’examen des candidatures dans lequel le programme de rémunération de QNET, ses politiques et ses procédures, les modalités et les conditions générales ont été (et continuent à l’être) rigoureusement analysés et approuvés comme étant équitables, éthiques et professionnels. QNET a différents bureaux ainsi que des agents tiers dans plusieurs pays en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie Centrale et en Afrique ».



Par contre, concernant l’autorisation de travail délivrée par les autorités maliennes, le prix élevé et la mauvaise qualité de certains produits vendus par les représentants indépendants de la société QNET au Mali, les réponses données par les responsables n’ont pas été à la hauteur. Selon le conseiller juridique de QNET, Joseph Conboy, la société ne dispose pas d’autorisation de travail délivrée par les autorités maliennes car c’est une société qui est régit par la loi de E-commerce. Une convention qui donne la possibilité à l’entreprise de travailler n’ importe où dans le monde.



Pour le prix élevé et la mauvaise qualité de certains produits de QNET, les responsables n’ont pas pu édifier la presse sur cette question. En un mot, les clients sont toujours perdants dans cette affaire. Concernant les fraudes et autres comportements malveillants d’un représentant indépendant, les responsables ont déclaré que la société QNET n’est pas du tout responsable du désagrément. Donc aucune garantie rassurant les clients n’a été donnée lors de cette conférence de presse.



Avec de telles réponses, les responsables de QNET viennent de confirmer tout le mal que les populations maliennes pensent d’eux. Pour bon nombre de Maliens aujourd’hui, cette société est purement et simplement une société d’arnaque et d’appauvrissement des citoyens. Les produits sont chers et ne sont pas adaptés à nos besoins. En cas de problème, le client est toujours perdant car, la société elle-même n’est pas prête à s’assumer en remboursant la somme payée.



Diamouténé, Stagiaire