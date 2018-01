Centre III du district : La retraitée continue de collecter les impôts - abamako.com

News Société Article Société Centre III du district : La retraitée continue de collecter les impôts Publié le lundi 15 janvier 2018 | Le Débat

A la retraite depuis le 31 décembre 2017, Fatoumata Coulibaly dite Fatimdjèma agente au niveau du centre III de la direction des impôts du district de Bamako (DID) continue de recouvrer l’argent auprès des commerçants. Cette situation inédite commence à faire grincer les dents.



Agente à la direction des impôts du district de Bamako (DID) centre III depuis plus de 20 ans, Fatoumata Coulibaly dite Fatimdjèma fait partie des fonctionnaires de l’Etat qui ont fait valoir leur droit à la retraite cette année. Malgré ce nouveau statut, Fatimdjèma ne veut pas rompre avec ses anciennes habitudes. Selon plusieurs contribuables, Fatimdjèma continue de leur soutirer de l’argent dans le cadre de recouvrement d’impôts.







Pire, elle vient chaque jour au bureau au vu et au su de tout le monde. Selon nos sources, la majorité de ses rendez-vous avec les commerçants est fixée durant le week-end au bureau. Une manière pour elle d’échapper à la vigilance des autres travailleurs pour mieux s’occuper illégalement des contribuables.



Au même moment, les jeunes stagiaires sont remerciés dans la même boite pour l’abondance du personnel. Le ministre de l’Economie et des Finances est fortement interpelé pour mettre la dame de fer hors d’état de nuire.



Affaire à suivre



Wassolo