Secteur de la santé : Pr Samba Sow poursuit ses réformes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Secteur de la santé : Pr Samba Sow poursuit ses réformes Publié le lundi 15 janvier 2018 | Le Débat

© aBamako.com par Momo

Rencontre entre le Ministre de la santé et les syndicats de la santé

Bamako, le 14 avril 2017 le ministre de la santé en compagnie de son Homologue du commerce ont rencontrés les syndicats a la bourse de travail Tweet

Après avoir limogé plusieurs directeurs généraux des hôpitaux, dans le cadre d’un réaménagement profond au sein du système sanitaire pour donner un nouveau souffle aux activités hospitalières, le ministre de la Santé et de l’hygiène Publique, Pr Samba Ousmane Sow vient de réussir l’adoption des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement des hôpitaux de Kati, Nioro, Koulikoro, Bougouni, Koutiala, Markala et San.



Les réformes engagées par le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique pour répondre aux attentes du programme d’urgences présidentielles dans le domaine de la santé se poursuivent normalement. Pour donner un souffle nouveau aux activités hospitalières, Pr Samba Sow a récemment relevé les directeurs généraux et leurs adjoints des hôpitaux de Point G, de Gabriel Touré et de Kati.







Comme cela ne suffit pas, il vient de passer à la vitesse supérieure en obtenant la création de nouveaux établissements publics hospitaliers dans plusieurs localités du pays pour répondre à l’évolution de la carte sanitaire, de la croissance démographique, du volume des activités des districts sanitaires, des besoins des populations par rapport aux soins spécialisés.



Sur le rapport du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement des hôpitaux de Kati, Nioro, Koulikoro, Bougouni, Koutiala, Markala et San.



Ces établissements publics hospitaliers assurent le diagnostic, le traitement et la surveillance des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et sociaux des patients. Ils assurent, au besoin, l’hébergement hospitalier des patients et participent aux actions de santé publique.



La création des établissements publics hospitaliers de Kita, Nioro, Koulikoro, Bougouni, Koutiala, Markala et San s’inscrit dans ce cadre. L’hôpital de Koulikoro est érigé en hôpital de 3ème référence et les six autres en hôpitaux de 2ème référence.



La création de ces établissements permettra de renforcer la couverture sanitaire et d’améliorer les conditions de prise en charge des patients.



Diamouténé