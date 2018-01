Télécommunications : Orange Mali lance officiellement ses nouvelles gammes internet très haut débit « 4G et fibre 100% » - abamako.com

Télécommunications : Orange Mali lance officiellement ses nouvelles gammes internet très haut débit « 4G et fibre 100% » Publié le lundi 15 janvier 2018 | Le Républicain

Orange Mali a lancé officiellement ses nouvelles gammes internet très haut débit « 4G et fibre 100% ». L’événement a réuni, le jeudi 11 janvier dernier à l’hôtel Radisson Blu de Bamako, les partenaires, les clients, les responsables d’Orange et plusieurs personnalités du Mali.



Selon les responsables de la société de téléphonie Orange Mali, le lancement de ses nouvelles gammes internet très haut débit « 4G et fibre 100% » illustre leur ambition de se positionner comme le partenaire stratégique de la transformation numérique du Mali et conforte leur place de « first mover » en matière d’innovation et d’offres technologiques.



« Après un investissement de 100 milliards de FCFA, la licence de Orange Mali a été renouvelée et étendue à la 4G, et a ainsi envoyé un signal fort quant à ses ambitions et ses visions dans le secteur de la téléphonie », précise les responsables d’Orange Mali.



Lors de la cérémonie de lancement, Allasane Diène, a indiqué que la fibre optique est une technologie fiable, sécurisée et 10 fois plus rapide que la connexion fibre normale. Selon lui, la vitesse de la fibre optique peut atteindre 150 méga bits/seconde. La fibre orange 100% fibre, de l’avis des responsables d’Orange Mali, est à ce jour disponible à l’ACI 2000 et à Cité du Niger et sera déployée dans les différents quartiers de Bamako très prochainement.



Lors d’une projection vidéo, les responsables d’Orange Mali ont indiqué que les frais des travaux pour l’installation de la fibre chez les clients sont pris en charge par la société. Le client ne s’acquittera donc que des frais d’abonnement qui commencent à partir de 35000 FCFA pour 30 méga bits/seconde en un mois. Arouna Modibo Touré, le ministre de l’économie numérique et de la communication du Mali, a fortement salué Orange Mali pour ses solutions innovantes. D’après lui, cette politique cadre bien avec le plan numérique 2020 du gouvernement malien.



La cérémonie de lancement a été sanctionnée par la signature d’un contrat entre le groupe Koiera Invest et l’opérateur de téléphonie pour l’installation de la fibre 100% orange dans les établissements RADISSON BLU et SHERATON. Selon les responsables d’Orange Mali, la 4G, qui est déjà disponible à Bamako, sera prochainement, courant 2018, disponible dans les capitales régionales du Mali.



