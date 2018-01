Foire d’exposition de Bamako (FEBAK 2018): la BDM SA, sponsor officiel, ravit la vedette - abamako.com

Foire d'exposition de Bamako (FEBAK 2018): la BDM SA, sponsor officiel, ravit la vedette Publié le lundi 15 janvier 2018 | Info Matin

Ouverte le samedi dernier par le Président IBK, la 12e édition de la Foire d’exposition internationale de Bamako (FEBAK) se poursuit jusqu’au 29 janvier 2018 au Parc des expositions de Bamako. L’édition est sponsorisée par la Banque de développement du Mali (BDM-SA), le leader historique du Mali dans le secteur bancaire.



Prennent part à ce rendez-vous d’affaires, plus de 800 exposants venus de 30 pays à travers le monde. Sur le site, dans les centaines de stands ouverts, on y trouve divers produits comme les cosmétiques, les vivres. Il y aussi des stands d’affaires pour les entreprises et les banques, etc.

L’invité d’honneur de l’édition 2018 de la FEBAK est l’Algérie. La participation de ce pays est matérialisée par la présence de près de 85 entreprises algériennes à ladite foire qui mobilise de centaine de visiteurs par jour. La forte délégation algérienne est conduite par son ministre du Commerce, M. Mohamed Ben Meradhi.

Selon le président de la Chambre du commerce et d’industrie du Mali (CCIM), M. Youssouf BATHILY, la FEBAK est une opportunité pour les participants de faire des affaires, de partager les expériences et de nouer des partenariat économique. Pour l’Etat, elle contribuera à la relance du secteur économique du Mali, soutient-il.

«La CCIM entend faire du Parc des Expositions, un centre international des affaires pendant toute l’année », ambitionne M. BATHILY.

Il a mis à profit l’occasion pour demander une fois de plus à l’Etat de soutenir toutes les victimes des incendies des marchés du pays, dont le dernier en date est celui du Marché Rose de Bamako avec une perte estimée à plusieurs milliards de FCFA.

De son côté, le ministre du Commerce Algérien, Mohamed Ben Meradhi, a rappelé l’excellente relation entre son pays et le Mali, ainsi que les efforts que son pays ne cesse de déployer pour la stabilisation de notre pays.

Dans le cadre de la signature de l’accord pour la paix et la réconciliation dans notre pays, l’Algérie a été choisie comme le chef de file de la négociation. Pendant près de 9 mois, a-t-il fait savoir, son pays a conduit les pourparlers entre l’Etat malien et les groupes armés sous l’égide de la communauté internationale.

M Meradhi dit mesurer également la décision de faire de l’Algérie l’invité d’honneur de la FEBAK, édition 2018.

A l’entrée du Parc des expositions, un poster géant des Présidents malien et algérien est affiché exprimant la volonté de deux pays d’aller ensemble.



La BDM SA Sponsor de la 12e FEBAK

Sponsor officielle de la 12e édition de la FEBAK, la BDM SA est également l’une des premières Banques de la zone UEMOA et le premier Groupe bancaire malien présent en France, en Espagne, en Guinée Bissau, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.

En sponsorisant cet événement du monde des affaires et du commerce, la première banque du Mali réaffirme son engagement de banque citoyenne de contribuer au développement économique du pays.

«La BDM SA a de décennies d’existence et est la 1ère banque du Mali. C’est une banque citoyenne qui a toujours apporté son appui au développement et au financement bancaire de l’économie nationale. Ainsi, la présence de la BDM SA en tant que sponsor officiel va de soi », a expliqué son Directeur général, Bréhima Amadou HAIDARA.

Selon M. HAIDARA, la FEBAK est devenue une activité incontournable au Mali. Cela est témoigné par l’engouement et la mobilisation des commerçants, des entreprises, des particuliers autour des activités de l’événement, a-t-il indiqué.

Ayant affirmé son soutien au développement de l’économie malienne, la présence et la participation de la BDM SA à la réussite de cet rendez-vous doit être naturelle, a-t-il insisté.

«Nous participons également à la FEBAK pour faciliter les opérations bancaires à nos clients qui sont les grandes entreprises, les PME/PMI, les commerçants et les particuliers », a ajouté le patron de la BDM SA, précisant que leur structure bancaire a mobilisé de grand moyen pour satisfaire sa clientèle lors de cette foire.

Sur place, les clients peuvent faire les opérations sans aller dans les agences de la banque hors du Parc des expositions, a-t-il fait savoir.

Dans le stand BDM SA, précise-t-il, il y a des agents pour aider à l’ouverture des comptes, à faire des versements et des retraits. Au-delà de ces services, la foire est l’occasion pour la BDM, selon son patron, d’exposer également divers produits de consommation, des produits aux achats, des équipements, des produits à l’achat de logement et la banque assurance.

« Une panoplie de produits de la BDM SA est exposé sur place que le public peut visiter », a-t-il résumé.

En tout cas, première banque de la place, la BDM SA nourrit l’ambition de maintenir son leadership dans le paysage économique et bancaire malien pour assurer la satisfaction des attentes de ses clients grâce à l’amélioration continue de la qualité de ses services.

Selon son Directeur général, la BDM SA a un passé, un présent et est tournée vers le futur.

Dans la dynamique d’évolution de la technologie, la Banque à «Cauris» a initié des offres de la banque digitale en développant de nouveaux services comme le mobile Banking, l’internet Banking. Ces offres avantageuses s’ajoutent à d’autres initiatives pour faciliter l’accès de la diaspora aux activités bancaires.

« Maintenant nous avons développé un partenariat avec la diaspora malienne. Désormais, nous facilitons l’épargne des Maliens vivant à l’extérieur du pays. En effet, nous avons développé cette initiative en fonction de leur besoin afin qu’ils puissent faire l’épargne de leur argent», a-t-il indiqué.



Par Sikou BAH