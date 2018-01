Koulikoro : Démarrage des travaux d’aménagement et de viabilisation de la zone industrielle - abamako.com

Le ministre des Mines et du Pétrole, Pr. Tiémoko Sangare, représentant le Premier ministre, a procédé le vendredi 12 janvier dernier, au lancement des travaux d’aménagement et de viabilisation de la zone industrielle de la capitale du Méguetan (Koulikoro), 2ème région administrative du pays. A cette occasion, le représentant du Premier ministre, était accompagné par plusieurs membres du gouvernement dont le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim. C’était en présence du président de l’Assemble nationale, l’honorable Issiaka Sidibé, députe élu de Koulikoro, le président de la Haute Cour de Justice, Abdrahamane Niamg, des autorités politico-administratives et coutumières de Koulikoro.



Cette cérémonie concrétise le lancement les travaux d’aménagement et de viabilisation de la zone industrielle de Koulikoro qui s’inscrivent dans le cadre de la mise œuvre de la politique de développement industriel du Mali, pilotée par ministère du Développement industriel. Les travaux et la gestion sont assurés par l’Agence d’aménagement et de gestion des Zones industrielle (AZI-SA).



Dans sa présentation le Directeur Général (DG) de l’AZI-SA, Abdoulaye Maiga, a indiqué que la Zone industrielle de Koulikoro fait partie d’un programme d’aménagement de treize (13) zones industrielles prioritaires. D’une superficie de 145 ha, selon le DG, ce site sera réalisé en deux (2) phases dont la première de 45 hectares situées à 2 kilomètres de la ville de Koulikoro sur l’axe routier Koulikoro-Banamba. Ce projet vise, a t-il dit, à réaliser les travaux d’aménagement portant entre autres sur la voirie ; l’assainissement ; l’électrification ; l’adduction d’eau ; et le réseau téléphonique. En outre, il a déclaré que ce programme va consister à mobiliser le financement, aménager les sites et installer les entreprises industrielles. La durée des travaux de cette première phase est de 15 mois pour une enveloppe financière de plus de 2 milliards de FCFA.



Le ministre Mohamed Aly Ag, dans son intervention, a rappelé que la mise à disposition d’une zone industrielle moderne, conforme aux meilleurs standards en la matière, est incontestablement l’une des incitations les plus attractives qu’on peut offrir à des promoteurs prévoyants. Selon lui, elle facilite considérablement leur implantation, sécurise leurs investissements et conditionne leur rentabilité. En effet, le ministre a déclaré que le Gouvernement a naturellement pleine conscience de tout cela et mettra tout en œuvre pour que la plateforme qui sera mise en place soit, dans les plus brefs délais, un véritable réceptacle qui suscite l’indomptable convoitise des investisseurs industriels.



Déjà, selon le ministre Mohamed Aly Ag, de nombreux opérateurs maliens et étrangers présents à cette cérémonie de lancement, y ont réservé des parcelles pour la réalisation de multiples unités manufacturières qui vont significativement conforter le dynamisme de l’économie locale. La zone industrielle de Koulikoro comportera toutes les commodités qui peuvent en faire un pôle reconnu de développement et de compétitivité, a promis le ministre, avant de souhaiter que le lancement des travaux de ce projet structurant puisse apporter un début de réponse concrète et adéquate aux nombreuses difficultés que rencontrent les vaillants citoyens de Koulikoro.



La cérémonie a également été marquée par la présence du PDG du Groupe TOBINCO, Samuel Amo Tobbin, a qui le ministre du Développement industriel, a adressé une salutation fraternelle pour avoir consenti à réaliser à Koulikoro une usine de fabrique de médicaments de classe internationale. Il a également rendu hommage aux autres investissements intéresse à cette zone industrielle de Koulikoro telle que le Groupe Kama-SA et société Africa Conversion.



Le maire de la Commune urbaine de Koulikoro Ely Diarra et le village Djibril Diarra, ont tour à tour exprimé leurs satisfactions pour le lancement des travaux d’aménagement et de viabilisation de la zone industrielle. Selon eux, elle va contribuer au développement de la région de Koulikoro, surtout à la réduction du taux des chômage des jeunes.



Unité de cartonnerie à Kamalé : Le ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim, satisfait de l’état d’avancement des travaux



Le taux d’exécution de travaux de génie civil est présentement de 75%







A peine reconduit dans le nouveau Gouvernement, le ministre du Développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, a repris son bâton de pèlerin pour aller s’imprégner de l’état d’avancement des travaux du chantier de la toute première unité de cartonnerie au Mali, de la Société ‘’SCS malienne de cartonnerie’’. Le jeudi 11 janvier dernier, accompagné par plusieurs membres de son cabinet, des responsables de services rattachés, le ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim s’est rendu sur le chantier du projet d’unité de fabrication d’emballages en cartons de la société ‘’SCS malienne de cartonnerie’’ à Kamalé Soba, dans la Commune rurale du Mandé, Cercle de Kati. C’était en présence du PDG du groupe, Moussa Diakité.



Cette visite intervient, juste 6 mois, après la dernière visite du ministre sur le site du projet de la cartonnerie SCS effectuée le 06 juin 2017. Son objectif était de faire l’était d’avancement des travaux dudit chantier.



Il est ressorti au cours de cette visite que le taux d’exécution de travaux de génie civil est présentement de 74%. Quant aux équipements de production, ils sont en cours d’acheminement. A la suite de sa dernière visite du ministre Mohamed Aly Ag Ibrahim, sur le site dudit projet le 06 juin 2017, les principales difficultés ont été levées. Il s’agit entre autres de la lourdeur administrative et de la mise en œuvre des avantages accordés dans le Code des investissements. En effet, tous les conteneurs renfermant des matériaux de génie civil qui étaient au niveau de la douane, ont été débloqués et acheminés sur le site du projet, selon les notes techniques mises à la disposition des journalistes.



Le ministre se dit très satisfait de l’évolution des travaux de la construction du projet d’unité de fabrication d’emballage en carton, qui est suivi avec beaucoup d’intérêt par les plus hautes autorités du pays. En outre, Mohamed Aly Ag Ibrahim a déclaré qu’à l’instar de cette unité, tous les autres projets du genre doivent être suivis pour avoir un résultat de l’accélération du développement industriel. Aujourd’hui, la vision du Président IBK est celle et surtout les petites et moyennes unités industrielles a t-il dit. « Donc nous pensons que beaucoup vont s’inspirer de ce projet pour que l’on puisse réaliser dans un bref délai un certain nombre de projets importants pour notre développement industriel », a souhaité le ministre.



Il faut retenir que cette unité de la société ‘’SCS Malienne de cartonnerie’’ sera opérationnelle en mai 2018. Son objectif est de fournir le marché malien, mais aussi les pays limitrophes en matière d’emballage en carton.



AMToure