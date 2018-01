Zoumana Sako droit dans ses bottes - abamako.com

Politique Zoumana Sako droit dans ses bottes Publié le lundi 15 janvier 2018 | Le Sphinx

Le dimanche 17 décembre 2017, le Dr Soumana SAKO était sur le plateau d'Africable TV. Après une présentation de Tangara du CV de SAKO (www.cnas faso here), on a constaté que l’homme a toujours une maitrise des questions essentielles du Mali, une constante dans les principes qui définissent une Nation moderne: Pour Sako, il faut une séparation de l’État de la religion. Il a dénoncé la collision qui existe aujourd’hui entre le politique et le religieux, une connivence qui ne profite ni à la Nation ni à la Religion. Notamment le cas des 159 ha promis par IBK, au plus bas de sa popularité à Cherif Haîdara. Ce qui continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive



Zoumana Sako prône en outre, la nécessité absolue de lutter contre la corruption à grande échelle. Pour lui, si la corruption a toujours été au Mali de l'indépendance à nos jours, le phénomène a pris une allure qui coupe le sommeil à tout homme normal. Il a reconnu le rôle du régime Adema-Pasj dans cette situation (dont IBK est comptable) en portant le seuil du marché public de gré à gré de 10 millions en 1994 à 250 millions. Ce que nous avions appelé au « Sphinx » les fondements juridiques de la kleptomanie financière au Mali. Le Dr Sako a, en sus, beaucoup insisté sur la refondation de l'armée.



Sacré Zou. Toujours égal à lui-même.