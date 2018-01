Secrétariat général du ministère des mines et du pétrole : Pr Makan Moussa Sissoko, une expertise de grande valeur - abamako.com

News Politique Article Politique Secrétariat général du ministère des mines et du pétrole : Pr Makan Moussa Sissoko, une expertise de grande valeur Publié le lundi 15 janvier 2018 | Mali Horizon

Le Conseil des ministres du mercredi 10 janvier l’a officialisé : Pr Makan Moussa Sissoko est désormais le Secrétaire général du ministère des Mines et du Pétrole. Une belle promotion pour ce haut cadre, qui ne demande qu’à servir son pays.



Juriste de haut niveau, constitutionnaliste (Doctorat en Droit constitutionnel) de classe exceptionnelle et Secrétaire administratif de l’ADEMA-PASJ, Pr Makan Moussa Sissoko est un universitaire réputé travailleur jouissant d’une expertise dans la gouvernance des ressources (droit administratif et droit minier).







C’est aussi un grand commis de l’Etat, qui a servi entre autre comme ministre, comme Directeur général de l’ANPE et a été consulté sur plusieurs dossiers dont des réformes administratives et politiques. A signaler qu’avant sa nomination à ce poste pour apporter son expérience au ministre des Mines et du Pétrole, Pr Tiémoko Sangaré, Makan Moussa Sissoko était conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale, l’honorable Issiaka Sidibé. Bon vent, Professeur !



Bruno D S