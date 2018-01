Mali: Orange signe avec Koiera Invest pour l’installation de la fibre optique au Radisson Blu et au Sheraton - abamako.com

L’opérateur de téléphonie mobile Orange Mali, a signé un contrat de service, le 11 janvier 2018 avec Koiera Invest, la société spécialisée dans l'investissement à impact. Il porte sur l’installation de la fibre optique dans les établissements hôteliers Radisson Blu et Sheraton, situés à Bamako. Ni la valeur financière du contrat, ni la durée des travaux, n’ont été dévoilées par les deux entreprises.



La signature du contrat entre Orange Mali et Koiera Invest, est intervenue en marge du lancement des nouvelles gammes Internet très haut débit (4G et la fibre optique) de l’opérateur de téléphonie mobile.



Selon Alassane Diene, le directeur général d’Orange Mali, la fibre optique qui n’est actuellement disponible qu’à l’ACI 2000 et à Cité du Niger, sera déployée dans les différents quartiers de Bamako très prochainement, puis dans le reste du pays au cours de cette année, tout comme la 4G.



Pour la société télécoms, l’extension de son réseau de fibre optique et 4G, illustre son ambition de se positionner comme le partenaire stratégique de la transformation numérique du Mali. Elle lui permettra également de conforter sa place de leader, en matière d’innovation et d’offres technologiques.