Front social : Malgré l'adoption du statut du personnel enseignant, le mot d'ordre de grève reste en vigueur Publié le mardi 16 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Malgré l’adoption de la loi portant le statut du personnel enseignant, les enseignants signataires du 15 octobre 2016 maintiennent leur mot d’ordre de grève de 17 jours débuté le mardi dernier. Après une rencontre tenue samedi avec le ministre de l’Éducation, les responsables des syndicats grévistes se disent « soulager » toutefois, ils affirment attendre d’abord que le gouvernement réunisse toutes les conditions d’application de la loi dans les meilleurs délais avant de procéder à la levée de leur mot d’ordre.



Bamako : certains habitants s’inquiètent de l’eau de robinet colorée







Depuis quelque temps, l’eau de robinet dans certains quartiers de Bamako se présente avec des colorations. Le phénomène persiste et préoccupe les consommateurs. Toutefois, les services techniques de l’État rassurent. Selon leurs responsables, cette eau malgré sa coloration n’a pas de conséquence sur la santé des populations.



BOUREM : un véhicule de la croix malienne a été enlevé à Baria



Un véhicule de la croix malienne a été enlevé dimanche à Baria dans le cercle de Bourem par des individus armés. Le rapt s’est déroulé à 10 km de la ville. Selon des sources locales, les assaillants ont fui vers la direction nord Almoustrat. L’armée malienne a engagé une poursuite pour récupérer le véhicule, mais sans succès.



YOROSSO : pénurie d’eau dans la ville



Depuis plus d’une semaine, l’eau ne coule des robinets que pendant la nuit. Ce manque d’eau serait dû à une panne du groupe électrogène qui alimente le château d’eau. La population de la localité se plaint de la situation. Elle demande à la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable de prendre le problème à bras-le-corps afin de trouver une solution rapide.



KOULIKORO : 11 morts 114 blessés c’est le bilan des accidents de la circulation routière survenus le mois dernier



11 morts 114 blessés, c’est le bilan des accidents de la circulation routière survenus dans la région de Koulikoro, le mois dernier. Ces chiffres ont été communiqués hier matin par la direction régionale de la protection civile. Selon ses responsables, le mois de décembre a été plus sanglant comparé aux mois précédents.