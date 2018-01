En un mot : Les rebelles maliens bientôt à la Maison Blanche - abamako.com

En un mot : Les rebelles maliens bientôt à la Maison Blanche Publié le mardi 16 janvier 2018 | L'Indicateur Renouveau

Visiblement, les Américains n’ont rien à faire des récriminations des Maliens et de leurs autorités après la visite controversée d’une délégation des ex-rebelles à Washington. Comme pour nous narguer, le pays de Donald Trump s’apprête à dérouler le tapis rouge aux indépendantistes de Kidal qui, en plus du soutien des Suisses, peuvent compter sur le concours de l’ONG “Independent Diplomat” déjà aux côtés des séparatistes du Somaliland, de la République turque de Chypre du Nord, du Sahara occidental…



Selon nos confrères de RFI, Bilal Ag Chérif, Alghabass Ag Intallah et compagnie seront bientôt reçus à la Maison Blanche un privilège que notre président IBK n’a pas encore eu. Reste qu’on pourrait dire que c’est presque bien fait pour nous. On a été incapable de nous faire respecter par la communauté internationale dans le traitement de la question du Nord, continuons alors d’avaler des couleuvres.







DAK