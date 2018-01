Indemnités de réinsertion des travailleurs de l’Huicoma : Oui a détourné - abamako.com

Indemnités de réinsertion des travailleurs de l'Huicoma : Oui a détourné Publié le mardi 16 janvier 2018 | Le 26 Mars

© aBamako.com par A.S

Ministre du travail de la fonction publique de la reforme de l’état chargé des relations avec les institutions : Mme Diarra Raky Tala

Après la cession des actions de l’Etat dans le capital de HUICOMA à Alou Tomota, des difficultés de divers ordres ont entravé le fonctionnement normal de ladite société, créant ainsi un conflit social entre la direction et le personnel.



Dans le cadre de la solidarité, l’Etat malien avait payé plus de 2 milliards de Fcfa au profit des travailleurs licenciés de HUICOMA-SA. Mais, ‘’atchoum !’’. Beaucoup parmi les bénéficiaires n’ont rien perçu.



D’où, l’ouverture d’une enquête (à propos) diligentée par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Une enquête qui aurait déjà permis de découvrir une liste de 11 travailleurs (en activité) ayant illégalement perçu leurs indemnités de réinsertion et une autre (47 personnes) ayant aussi touché illégalement leurs indemnités de réinsertion.



‘’Atchoum !’’



